體罰翁倩玉交互蹲跳50下！苗可麗喊卡後嚇到要去拜拜

《陽光女子合唱團》今日舉辦首映會。（圖／小娛樂）

電影《陽光女子合唱團》今（28）日舉辦首映會，翁倩玉相隔47年返台拍片，她強調如果劇本不夠好，絕對不會輕口答應，不過她在片中飾演女囚犯，有場戲被飾演戒護科科長的苗可麗體罰交互蹲跳50下，對於忤逆大前輩，苗可麗笑說：「罵完她後要回去拜拜，一喊卡我就出去面壁了。」

翁倩玉和陳意涵片中勾出觀眾淚水。（圖／小娛樂）

今日導演林孝謙和編劇呂安弦帶領主演們陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗、陳庭妮、何曼希、Nike老師（陳姿陵7ling）、曾佩瑜、羅晨恩出席首映會。翁倩玉回憶上次拍片已是47年前，當時是用配音，口音不成問題，但拍攝《陽光女子合唱團》時台語、國語發音不對都得重來。今晚將第一次看成品，她直呼很怕會哭，「我想讓大家知道母親的愛是無限的，但母親的時間是有限的。」提醒大家把握與媽媽相處的時光。

苗可麗飾演戒護科科長；鍾欣凌則化身大姐頭。（圖／小娛樂）

現場更玩起猜歌大賽，鍾欣凌唱跳重現片中的《表白》；何曼希和孫淑媚也帶來《練舞功》；Nike老師高歌《姐姐妹妹站起來》；翁倩玉也高歌一曲《祈禱》，讓全場聽得如癡如醉。

導演林孝謙透露，明年將是翁倩玉出道60周年，有秘密錄製了一首新版歌曲，若票房破億將會釋出。主演們也喊話，歡迎各大商演、春酒、尾牙、婚喪喜慶等活動，都可以找「陽光女子合唱團」演出，要安心亞唱跳《呼呼》也沒問題，陳意涵笑說：「如果廠商有需求，錢到位什麼都好談！」

《陽光女子合唱團》將於12月31日在台上映。

鍾欣凌大跳蕭亞軒《表白》。（圖／小娛樂）

孫淑媚和安心亞片中一搭一唱是一大亮點。（圖／小娛樂）

本片讓陳庭妮重拾鋼琴，何曼希也大秀舞蹈長才。（圖／小娛樂）

