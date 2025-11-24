民眾黨指出，體育署在今年3月回覆迷你足協已在2024年8月26日辦理繳回103萬，但從今年7月行政院訴願決定書可清楚得知，到7月為止只繳回2萬，公然說謊。（圖片來源／民眾黨提供）

體育協會的亂象 民眾黨：民進黨政府能拖就拖、能混就混、能包庇就包庇

台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌委員今（24）日召開「詐領千萬分十年還？罪證確鑿檢調沉睡！」，黃國昌表示，過去體育協會弊端頻頻，因此，2017年8月立法院三讀修正《國民體育法》，體育協會改革正是其中核心的改革訴求之一。然而，八年多過去，體育協會的亂象未見改善，從長期被民進黨新潮流把持的足球協會諸多荒腔走板的行徑，連國腳都被氣走，便可見一斑。令人遺憾的是，面對體育協會的亂象，民進黨政府所採取的態度是能拖就拖、能混就混、能包庇就包庇。

迷你足協詐領補助款，拖了十個月才出查核報告

黃國昌說明，迷你足協協會（下稱迷你足協）每年從政府取得高額補助，2016年起至2023年總共取得7,589萬體育署的補助。然而，其中卻充斥以造假、灌水、名實不符的單據詐領補助之弊端，詐領金額高達1614萬7164元。2024年3月質詢運動部的前身教育部體育署揭露此弊案後，體育署不斷拖延包庇，整整拖了十個月，才以密件的形式表示在2024年11月26日完成查核報告。

黃國昌痛批，現任運動部次長、前體育署署長鄭世忠去年在備詢時曾說會針對迷你足協進行內部懲處和追回詐領的補助，但是直到今年11月備詢，連做了什麼懲處都回答不出來。

尤有甚者，體育署在今年3月回覆的書面資料表示迷你足協已在2024年8月26日辦理繳回103萬，不過，從今年7月行政院訴願決定書可清楚得知，到7月為止只繳回2萬，公然說謊，莫此為甚，在不斷追問下才坦言第一筆款項要到今年年底才會繳完。

聲稱繳回103萬，到7月為止只繳回2萬

黃國昌進一步揭露，除了第一筆詐領的款項外，還有另一筆金額高達1,410萬7,011元的詐領款項，民進黨政府竟然同意其分十年償還，面對自己人可以說是呵護備至，而且前幾年都只還零頭，要到2030年才開始還大筆的金額，黃國昌批評，這不是放水什麼才是放水、這不是包庇什麼才是包庇？

黃國昌質疑，分期償還是否只是緩兵之計，因為從內政部的發函，迷你足協近兩年都提不出理監事會議紀錄及會計師查核報告，令人懷疑迷你足協真的還有在運作嗎？如果沒有運作，如何償還詐領的補助？

黃國昌總結，此案罪證確鑿，檢調卻還在沉睡，令人質疑是否碰到民進黨新潮流就軟腳，迷你足協的詐領弊案更可以說是綠色執政貪腐保證的冰山一角，檢調單位和運動部應該要給人民一個交代。

