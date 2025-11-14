體育器材全泡水 黃琤婷要求專案救援

鳳凰颱風帶來瞬間暴雨，宜蘭多處地下空間災情慘重，校園也無一倖免。宜蘭縣議員黃琤婷於十三日在議會質詢指出，這次颱風造成多所學校地下室淹水，其中包括羅東國中、國華國中在內的多所學校災損「相當嚴重」，大量體育器材與教具泡水毀損，初估損失數百萬元。她要求教育處「儘速盤點災損、立即提出清冊」，並啟動專案經費補強，協助學校快速復原。

「極端氣候已經是每年的考驗。」黃琤婷強調，教育處必須儘速完成災損清冊、啟動專案經費救援，除了災後的清消，也要全力協助學校全面復原，「校園必須真正提升韌性，才能保障孩子的安全。」

黃琤婷指出，從現場災況可以看到，這次淹水並非一般滲水，而是整個地下空間遭大量雨水倒灌。學校地下室嚴重積水，體育用品、球具、啞鈴、訓練器材全數漂浮散落，木製器材泡到變形脫膠，金屬器材出現鏽蝕，許多設備已無法修復。教具倉庫也是一片狼藉，紙箱泡到軟化、教材散落一地，整個空間幾乎全面受損。