體育局邀臺南三級棒球隊觀賞「冠軍之路」紀錄片

為深化棒球向下扎根力道及鼓舞基層選手士氣，臺南市政府體育局昨（四）日邀請南市三級棒球隊至全美戲院觀賞「冠軍之路」紀錄片，重溫世界棒球十二強賽帶給臺灣的感動；為支持臺南市三級棒球隊勇敢逐夢，全美戲院請張玉村畫師繪製「冠軍之路」電影看板並捐出該片首日票房收入回饋基層棒球，市長黃偉哲歡迎大家走進戲院感受棒球的熱血激昂，也為即將到來的WBC世界棒球經典賽暖身應援。

體育局長陳良乾表示，棒球是臺南重點發展的體育項目之一，更是凝聚城市認同與世代情感重要力量，南市長期深耕三級棒球發展，從少棒、青少棒到青棒，透過完善賽事制度與多元培育管道打造選手穩健成長的舞台，另也具備全國首屈一指的棒球場地亞太國際棒球訓練中心，是培育基層與菁英選手重要基地，亦承辦多項國際賽事，包含第八屆WBSC世界盃少棒錦標賽及第十二屆亞洲U15青少棒錦標賽等知名國際賽事。

陳良乾局長指出，「冠軍之路」紀錄片完整呈現中華隊一路過關斬將，於東京巨蛋冠軍賽中以完封日本隊之姿，勇奪隊史首座十二強冠軍殊榮時刻，令觀者熱寫沸騰；「三級巨人盃棒球賽」已成為基層球隊重要年度指標賽事，感謝全美戲院美意及以行動支持南市三級棒球隊，也期盼透過觀影活動，讓年輕選手近距離感受國家隊站上世界巔峰的歷程，將冠軍精神內化為努力的動力，市府會持續推動三級棒球與國際交流，培育更多優秀棒球人才，擦亮臺南「棒球城市」特色品牌。