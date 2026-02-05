體育班走向何方？李洋拋教育正常化關鍵

運動部長李洋5日接受央廣專訪，針對長年備受討論的「體育班存廢」議題，提出清楚立場。他直言，體育班若要繼續存在，前提必須是「教育正常化」，學生應先是學生、再成為運動員；若體育班走向落日，政府也必須同步發展全民參與運動的替代路徑，並提出完整配套，避免影響學生權益。

李洋在專訪中，從自身招生經驗談起，點出運動員養成中長期被忽略的「內涵」問題。他透露，先前在校園招生時，曾詢問高三學生，若為台灣拿下奧運金牌，面對媒體提問「此刻心情如何」，該如何回應，卻發現不少學生只能給出情緒性的回答，無法言之有物。這樣的狀況讓李洋感到憂心，直言運動菁英或運動明星的培養，「如果沒有內涵，很難讓社會產生共感。」

廣告 廣告

談到課業與運動如何並行，李洋強調，他不認為每個人都必須走相同路線，但運動員應秉持「每件事都盡力做到最好」的精神，就像比賽尚未結束前不輕言放棄，考試前也應全力準備。他也分享自己喜愛數學、國文與歷史，認為數學與邏輯訓練思考，歷史則能從前車之鑑中學習，這些學科對他日後發展都有實質幫助。

進一步談到體育班制度，李洋直言，教育應該先回歸正常化。他認為，體育班如果存在，就必須確保學生能正常受教；若體育班不再存在，政府就應積極發展其他運動參與模式，但不論體育班最終是存續或走向落日，都必須搭配完整制度設計，提出可執行、不損害學生權益的方案。李洋：『(原音)那當然體育班既然要存在，那我們就要有相關的配套措施，那如果體育班如果真的走向落日的話，那我們當然也希望說，希望在國小、國中、高中能夠有足以養成全民參與運動的習慣的方式去做為一個發展。我覺得這部分要一個比較完整的去思考，因為畢竟現行的台灣的運動以及體育的發展有過往的一些歷史脈絡，那我們希望說讓他回歸到我們的教育正常化是需要一個完整的配套措施。』

他進一步指出，現行大量全國性賽事安排，對學生學習造成嚴重干擾。許多比賽一辦就是一週，學生南北奔波，根本無法正常上課。他認為，未來可將全國性賽事調整為六、日舉行，並增加縣市層級比賽，減少長時間離校的情況。

李洋表示，運動部與教育部已有既有溝通平台，相關問題將持續協調。他指出，下一步將先釐清體育班的整體定位，再進一步規劃選手培養與教育制度的銜接方向，這將是外界接下來可以關注的重要重點。