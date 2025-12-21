體育賽事創紀錄獎！見證39位選手榮耀時刻

表揚台灣優秀運動選手，「王月嬌體育賽事創紀錄獎」盛大舉辦頒獎典禮。

圖／TVBS

創紀錄獎發起人簡民惠：「創紀錄獎的宗旨就是要表揚台灣創紀錄的選手，不管他們有沒有站在國際的頒獎台上，他們都已經是台灣第一，是非常非常了不起的一件事情，今年像簡子傑選手他在男子田徑1500公尺的一個項目裡面，他突破了高懸42年的紀錄，我們希望這個獎項能夠，未來都能夠持續激勵台灣的選手們。」

第二屆聚焦田徑、游泳、舉重及場地自由車四大項目，並首次擴大至青少年運動員，共有39位新世代選手獲獎，其中19位寫下台灣第一的全國紀錄，個人賽事刷新全國紀錄者，可獲得百萬獎金，破大會紀錄者可獲得十萬元，今年獎金總額累積突破2100萬，希望以實質支持鼓勵更多選手挑戰自我，為台灣體壇再寫新紀錄。

