體育運動精英獎今頒發 陳傑憲獲最佳男運動員

為台灣棒球寫下歷史，世界12強棒球賽中華代表隊拿下2025年體育運動精英獎特別獎，總教練曾豪駒率領陳傑憲、朱育賢、張奕、曾頌恩、陳柏清，接受行政院長卓榮泰頒獎，曾豪駒也因帶出好成績，拿下最佳教練獎。

曾豪駒表示，「其實是我們所有的教練團的一個榮耀，因為有大家一起努力，所以才會有今日這樣的成果。」

曾豪駒希望爾後有很好成績，讓全世界認識台灣，不過12強中華隊也入圍最佳運動團隊獎，最後由成都世運會，完成6連霸的中華女子拔河代表隊拿下。

廣告 廣告

最佳運動團隊奬/成都世運中華女子拔河代表隊陳岳庭說道，「我們不會去責怪隊友拉得好不好，我們就只會想說那就多幫他一點，拉不好就多幫他一點，我可以我就多幫一點，我覺得這是我們最好的精神。」

拔河隊的選手們開心脫穎而出，還說看到陳傑憲很開心。而對陳傑憲來說，第一次來精英獎，是很特別的經驗，稍後他則拿下最佳男運動員獎，強調有隊友才領到這個獎。

陳傑憲指出，「其實也是靠隊友啦，那棒球就是團體的運動，我覺得今日我一個人站上台上領精英獎，那也是代表著團隊。」

台灣羽球一哥周天成獲頒最佳運動精神獎，直呼意外，而今年二度打破全國紀錄的鉛球女將江靜緣，拿下最佳新秀運動員獎，興奮到有點激動。

周天成分享，「我就有一個座右銘就是『我不能決定輸贏，但是態度可以』。就是這是我一直以來，就是不管有沒有入圍、有沒有得獎，就是我一直去做的事情，所以覺得非常非常意外。」

江靜緣表示，「很可惜沒有在去年就拿到，但是成果來說很棒。」

最佳女運動員獎是拳擊世錦賽金牌黃筱雯，因移地訓練未出席，由叔叔代為領獎；今年的終身成就獎，頒給已故的排球教練蔡崇濱，兒子蔡瀚文說，這是遲來的鼓勵，感謝運動部肯定。