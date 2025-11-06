體育運動精英獎入圍公布 陳傑憲角逐最佳男運動員 12強國家隊奪特別獎

被譽為「台灣體壇奧斯卡」的體育運動精英獎6日公布今年各獎項入圍名單，且同步揭曉「終身成就獎」與「特別獎」得主。「終身成就獎」由資深體育人蔡崇濱獲得，「特別獎」則頒給世界棒球12強賽冠軍的棒球國家代表隊。值得矚目的是，「台灣隊長」陳傑憲也將角逐最佳男運動員獎。

運動部長李洋6日親自主持民國114年度(2025年)體育運動精英獎入圍名單公布記者會。李洋說，過去他是以選手身分參與，這回則是以運動部長身分參與，別具意義。

李洋親自公布本屆體育運動精英獎「終身成就獎」由資深體育人蔡崇濱獲得。得獎原因為蔡崇濱一生深耕體育教育與排球運動，對於排球培訓的貢獻及世代傳承不遺餘力。

「特別獎」則頒給摘下世界棒球12強賽冠軍的12強棒球國家代表隊。李洋：『(原音)得獎原因，中華隊由曾豪駒總教練領軍，在場上燃燒鬥志，發揮超高水準，憑著堅定的意志與絕佳的默契，一路過關斬將，最終勇奪2024年第三屆世界棒球12強的冠軍金盃，展現台灣棒球的熱血與實力，更提升國家棒球的榮耀與國際能見度。』

12強棒球國家代表隊不只獲得「特別獎」，也入圍「最佳運動團隊獎」，總教練曾豪駒競逐最佳教練獎、「台灣隊長」陳傑憲則角逐最佳男運動員獎，將與射箭選手湯智鈞等人一起競逐殊榮，這也是首度有團體項目代表隊的選手角逐個人獎項。評審委員代表張少熙表示，這是因為有人推薦，評審在討論後認為符合資格而出線的名單。

張少熙還透露，今年宣布退役的職棒選手林智勝、「豪小子」林書豪及亞錦賽體操單槓金牌唐嘉鴻等人，則是在評選之前就提前婉拒。

「最佳女運動員」入圍者則有舉重好手陳冠伶、「田徑不敗」陳彩娟、寫下世大運體操歷史的陳瑞安、拳擊金牌女將黃筱雯，及滑輪溜冰新星劉巧兮。

「最佳運動精神獎」入圍者則有永不放棄且全力奮戰，只為作孩子榜樣的「羽球一哥」周天成、88歲「噴射機阿嬤」田徑好手林潘秀雲、97歲「水陸兩棲」的田徑及游泳好手唐成瑤等人。

114年體育運動精英獎將於12月24日下午2時舉行頒獎典典禮，揭曉最終得獎名單。

【114年體育運動精英獎入圍名單】：

精英獎男運動員：丁彥宸(羽球)、俞俊安(高爾夫)、陳傑憲(棒球)、湯智鈞(射箭)、楊森(健力)

精英獎女運動員：陳冠伶(舉重)、陳彩娟(田徑)、陳瑞安(體操)、黃筱雯(拳擊)、劉巧兮(滑輪溜冰)

最佳運動團隊獎：「12強棒球中華代表隊」、「2025世運會中華女子拔河隊」、「中華射箭女子團體代表隊」、「2025世大運桌球男子團體」、「2025世大運跆拳道品勢女子團體」

最佳教練獎：曾豪駒(棒球)、劉宗泰(拳擊)、劉展明(射箭)、鄭焜杰(體操)、賴敏男(棒球)

最佳新秀運動員獎：王婕菱(跆拳道)、江靜緣(田徑)、李讓(擊劍)、許芯慈(射箭)、陳忞昕(桌球)

最佳運動精神獎：「2025世運會中華女子拔河隊」、周天成(羽球)、林潘秀雲(田徑)、唐成瑤(田徑、游泳)、陳銘哲(地板滾球)。