體育運動精英獎名單出爐 12強台灣代表隊獲特別獎

12強棒球賽驚奇奪冠，極大化提升國家棒球榮耀與國際能見度，為此，2025年運動精英獎，12強棒球賽中華代表隊拿下特別獎，此外，也入圍最佳運動團隊獎，而總教練曾豪駒入圍最佳教練獎，12強MVP、隊長陳傑憲入圍最佳男運動員。

體育運動精英獎評選委員張少熙說明，「事實上陳傑憲也是隊員之一，所以他也是符合資格，只是單獨他傑出的表現入圍男運動員。」

12強奪冠效應延續，中職本季票房明顯成長，但中國新創的中國棒球城市聯賽CPB明年開打，其中上海兄弟的名稱和LOGO，和中職的中信兄弟實在太像，引起高度關注。

中信育樂5日澄清，球團與營運團隊並不知情，若有相關侵權將採取必要措施，鄭世忠6日在行政院院會後記者會被問及表示，CPB目前是在放風聲和試水溫。

鄭世忠表示，「CPB他的籌備非常的粗糙，現階段都是在放風聲在試水溫，壯大自己才是最重要，才能面對各種的挑戰。」

唯有壯大自己，才能面對挑戰，但陸委會副主委梁文傑表示，希望中信球團對外說清楚，還強調，這支球隊是球迷用熱血青春建立的，不是老闆可自己隨意決定。

陸委會副主委梁文傑指出，「在背後在運籌帷幄的，應該是一家經常和台灣職棒聯盟、和棒協合作的一家運動行銷公司，他們想要把在台灣的經驗到對岸去複製，甚至還要把大批的台灣球員拉到對岸去，這個事情我們會密切注意。」

梁文傑表示，棒球在中國算是邊緣運動，突然成立職棒聯盟，超出想像，到底是市場原因或有政治動機，政府都會關注。

