體育運動精英獎 陳傑憲入圍最佳男運動員

運動部長李洋（中）公布114年體育運動精英獎入圍名單，將於12月24日舉行頒獎典禮，公布各獎項得主。 （運動部提供）

本報綜合報導

114年體育運動精英獎6日公布入圍6大獎項入圍名單，其中世界12強棒球賽台灣代表隊最風光，隊長陳傑憲入圍最佳男運動員、棒球隊入圍最佳運動團隊以及特別獎；「終身成就獎」由已故排球教練蔡崇濱獲得。

「終身成就獎」得主是今年8月過世的排球教練蔡崇濱，他在排球培訓貢獻及世代傳承功不可沒，曾任成功大學男排隊教練，一手開創1974年大專盃3連霸盛世，並帶領成大女排隊連續奪冠。

蔡崇濱後續更指導民德國中女排隊，勇奪1984年瑞典戈夏盃冠軍等國際佳績；他也在學術上發表超過200篇論著，並擔任國家代表隊訓輔與運科委員，推動培訓制度、國際交流。

體育運動精英獎號稱是台灣體壇奧斯卡，共頒發最佳男運動員、最佳女運動員、最佳教練、最佳運動團隊、最佳新秀運動員、最佳運動精神獎。

其中男運動員入圍的有世大運羽球男單金牌丁彥宸、旅美高爾夫好手俞俊安、世界12強棒球隊隊長陳傑憲、世大運射箭男子反曲弓金牌湯智鈞、成都世運會男子健力金牌楊森。

陳傑憲是由中華職棒大聯盟推薦，認為他是當時12強台灣隊隊長又獲得大會MVP，因此推薦參與。

至於最佳女運動員方面較無懸念，拿下今年世界拳擊錦標賽女子51公斤級金牌的黃筱雯，應該是奪獎呼聲最高人選。

評選委員會副召集人張少熙在致詞時表示，這次個人和團體總共有102件提名，可以看得出來台灣體壇蓬勃發展，也讓委員投票投得「很糾結」。

競爭最激烈的恐怕是最佳運動團體，入圍的包括世界12強棒球台灣代表隊、世運會女子拔河代表隊、世錦賽摘金的台灣女子反曲弓射箭代表隊、世大運男子桌球代表隊、世大運跆拳道品勢女子代表隊。