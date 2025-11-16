體脂低竟危害健康！專業醫揭「最佳區間」：超乎大家想像

記者施春美／台北報導

資訊爆炸時代，許多人罹患「體脂焦慮症」，深信「精瘦」就等於健康、自律。醫師王思恒表示，盲目追求「極低體脂」可能會陷入險境。極瘦對身體的危害，和極胖一樣嚴重。根據美國運動醫學會的建議，最適合的體脂區間，女性約在20～32%。男性則為10～22%。這個「健康區間」比一般人想像的要寬廣得多。

復健科醫師王思恒在其臉書粉專「一分鐘健身教室」表示，體脂過高，例如40～50%，確實會嚴重危害健康，例如男性會有低睪固酮、無力、睡眠呼吸中止等問題。減脂對他們已是攸關健康的重要任務。

「但這不代表體脂越低越好。」王思恒表示，最大的迷思在於人們對「健康範圍」的錯誤想像。以女性而言，體脂率30%會讓多數人認為過重，但事實上，體脂30%的女性看來完全健康、體態良好，當女性降到20%時，已達職業女運動員水準，肌肉線條非常明顯。

至於男性的體脂率，王思恒表示，20%是一個標準，甚至在運動時能隱約看到腹肌輪廓，而大家瘋狂追求的「10%體脂」是極度精實、肌肉線條分明、血管清晰可見的狀態。這根本不是平均值，而是人群中前2%的極端值。

最大的震撼：「極瘦」與「極胖」的U型詛咒

王思恒表示，目前學界、實務界已知體脂40~50%的人，會極度疲勞、缺乏動力、睡眠品質差、荷爾蒙失調的問題。但體脂率低到8%、甚至5%的人(通常是備賽的健美選手）時，他們則出現極度疲勞、嚴重腦霧、情緒失控、荷爾蒙崩潰、強烈的食物渴望。

他表示，這表示，體脂50%與5%的人，正經歷著幾乎一樣的掙扎：疲勞、失眠、荷爾蒙失調，以及被食物渴望所控制。

王思恒表示，體脂過高固然不好，但盲目追求「越低越好」的極端，也同樣危害健康。根據美國運動醫學會的建議，最適合的體脂區間，女性約在20～32%。男性則為10～22%。這個「健康區間」比一般人想像的要寬廣得多。

