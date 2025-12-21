體脂僅8%成亮點！古程丰新歌MV邀潘胤傑秀肌肉 許願合作許光漢

古程丰與好友潘胤傑（右）共同演出MV。（圖／ 小超人綜合體能俱樂部提供）





演員古程丰在演藝事業及副業都經營有成，除了演出《機智校園生活》、《美麗人生》等多部戲劇之外，年底發行新歌由華納音樂發行，新歌〈並肩飛翔〉MV也正式上架！他坦言，這次拍攝從一開始就以電影規格為標準來執行，希望不只是完成一支音樂影像，而是拍出能承載情感的作品。

〈並肩飛翔〉由古程丰詞曲全創作，將一路走來對友情與夢想的體悟完整寫進旋律之中。MV邀來啦啦隊女神琳妲、小超人綜合體能俱樂部教練沐妍，以及潘胤傑共同演出，其中潘胤傑過去以模特兒身份走跳「各種品牌大秀」，雖較少有戲劇作品，但這次在 MV 中展現自然不造作的演技，也大方秀出長期自律健身成果，體脂僅 8% 的精實身材成為畫面亮點。

古程丰新歌MV邀來潘胤傑、琳妲、沐妍合作。（圖／小超人綜合體能俱樂部提供）

首次與琳妲合作，古程丰坦言從拍攝第一天就留下深刻印象。他形容琳妲私下給人標準「E人」形象，十分親切健談，幾乎一到現場就能和所有人打成一片，片場氣氛始終熱絡不冷場，但只要導演一喊開拍，她便能立刻切換狀態，迅速進入角色，眼神與情緒轉換相當到位。「那種從聊天模式一秒入戲的專注度，真的很驚人，甚至比我還專業。」古程丰笑說。這樣強烈的反差感，也替整支 MV 注入更多層次與真實感，讓觀眾看見琳妲不同於社群平台形象的另一面，成功詮釋青春女主角的純粹與投入。

談到 MV 創作過程，古程丰表示劇情是與導演共同發想，但他自己特別在意場地、光線與畫面的整體美感，希望每一個鏡頭都能呈現出電影般的質感。雖然拍攝當天因時間與進度限制，仍有部分原始構想未能完整呈現，但團隊仍在有限條件下完成最理想的版本，也讓他更加確定持續投入影像創作的方向。被問到未來的合作夢想清單，古程丰也毫不藏私，音樂方面最希望能與天王周杰倫合作，戲劇則許願與戲劇男神許光漢合作演出；至於 MV 合作名單，他也再度提到曾邀請啦啦隊女神李多慧參與拍攝，雖然此次因時間與行程未能成行，但仍期待未來有機會完成這次合作。



