體脂僅8%畫面太犯規！古程丰新作「肌情全開」 網歪樓狂刷重播

古程丰新歌MV邀請潘胤傑（右）合作演出。小超人綜合體能俱樂部提供

演員古程丰近年在演藝事業與個人創作上持續突破，不僅活躍於戲劇圈，演出《機智校園生活》、《美麗人生》等作品累積人氣，也在音樂領域展現亮眼成績。年底，他正式推出全新創作單曲〈並肩飛翔〉，這次MV以「電影規格」為標準，拍出一支能承載情感與故事的作品。

MV卡司吸睛，邀來啦啦隊女神琳妲、小超人綜合體能俱樂部教練沐妍，以及潘胤傑共同演出。其中潘胤傑過去多以模特兒身分活躍於時尚圈，這次在MV 中展現自然不造作的演技，更大方秀出長期自律健身成果，體脂僅8%的精實身材成為畫面亮點之一。

古程丰新歌MV邀請潘胤傑合作演出。小超人綜合體能俱樂部提供

古程丰（右一）新歌MV邀請琳妲、沐妍、潘胤傑共演。小超人綜合體能俱樂部提供

首次與琳妲合作，古程丰坦言從第一天拍攝就留下深刻印象。他形容琳妲私下個性親切健談，屬於標準的「E人」，能迅速與工作人員打成一片，讓片場氣氛始終熱絡；但只要導演一喊開拍，她便立刻切換狀態，眼神與情緒轉換相當到位，「那種一秒入戲的專注度，真的很專業。」他也大讚琳妲本身充滿正能量，氣質與歌曲想傳達的精神十分貼近。

被問到未來的合作夢想清單，古程丰坦言，音樂方面最希望能與天王周杰倫合作，戲劇則許願與戲劇男神許光漢合作演出；至於MV合作名單，他提到曾邀請啦啦隊女神李多慧參與拍攝，雖此次因時間與行程未能成行，仍期待未來有機會合作。

古程丰（右）邀潘胤傑合拍MV。小超人綜合體能俱樂部提供



