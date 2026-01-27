體脂掉到13%！張鈞甯《匿殺》每天硬操7小時 導演男友心疼：她都不用替身
女星張鈞甯與導演男友柯汶利接連合作犯罪懸疑電影《匿殺》、《默殺》，2022年即開拍的《匿殺》在兩岸三地陸續上映，27日在台北舉行媒體聯訪，除了導演柯汶利與張鈞甯外、新人演員侯詠薰亦出席聯訪。張鈞甯透露拍攝過程十分愉快，因為有位非常會「投餵」劇組的演員黃曉明，有次甚至準備了烤全羊犒賞劇組，大家一邊聞著烤全羊的香味一邊拍戲，都迫不及待趕快收工吃烤肉。
由於《匿殺》在山東青島市拍攝，正好是黃曉明的家鄉，身為地主，黃曉明常常張羅美食請劇組吃飯，張鈞甯等人念念不忘用了青島最新鮮的大蝦，用蝦頭熬了8小時湯頭的蝦湯煮的福建蝦麵，老家在馬來西亞檳城的柯汶利也將家鄉美食「肉骨茶」食材帶來青島，讓演員們在緊繃的拍攝氣氛中獲得一絲慰藉。
張鈞甯在片中展現驚人敬業態度，不僅為了角色高強度訓練導致體脂降至13%，更在多場危險動作戲中堅持不用替身，讓身兼導演與男友身分的柯汶利直呼心疼。張鈞甯透露，為了符合片中幹練且具力量感的女性形象，她每天進行長達七小時的訓練，包括壓腿、空手道與體能特訓，導致體脂一度掉到13%，連起床都感覺全身痠痛。導演柯汶利盛讚張鈞甯極其勇敢，許多危險鏡頭如火燒戲或高處墜落，她都希望能親自上陣以追求真實感。媒體好奇劇組有沒有因此為她買高額保險，柯汶利表示保險都有買，但並非高額，就是一般劇組會買的那種。
首度參與電影演出的新人侯永薰，在片中有不少慘烈的受難戲。她提到一場被冰桶直接砸中的動作戲，雖然現場有保護措施，但為了畫面真實仍有受傷風險。此外，她在水下憋氣與武打戲的表現也令導演驚艷，她本身只會游泳，但劇情需要她潛水，她在只上了3堂課的情況下水拍攝，就能成功演出，當下超級有成就感。
《匿殺》去年跨年夜在對岸上映，如今票房已破4億人民幣，在海外各市場表現亦亮眼，被問及若台灣票房破億將如何回饋？柯汶利大方承諾，將「在地化」請粉絲吃雞排配珍珠奶茶。張鈞甯也補充，未來會陸續釋出更多幕後訓練與「烤全羊現場」的有趣花絮，讓觀眾看見劇組背後的熱血與凝聚力。
