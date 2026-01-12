體脂率降8%！38歲女性靠「高低碳循環飲食」，不用戒主食也順利減脂

一名38歲女性透過調整飲食方式，在幾個月內將體脂率從30%降至22%，下降8%。她採用的是「高低碳循環飲食法」，在不完全戒除主食的情況下，逐步改善飲食結構。

減脂卡關，問題不一定出在吃太多

這名女性身高162公分，起始體重66公斤，體脂率30%。過去曾嘗試不吃主食減重，但她本身偏好麵食，長時間完全不吃，常感到飲食不滿足，也難以維持。她曾提出疑問，是否減脂就一定得放棄喜歡的食物？

在評估她的飲食習慣後，營養師為她規劃「高低碳循環飲食法」，讓主食在特定天數中仍能適量出現，降低執行上的壓力。

什麼是高低碳循環飲食法

高低碳循環是讓「高碳日」與「低碳日」交替進行的飲食方式：

高碳日：攝取適量米飯、麵食等碳水化合物

低碳日：以蔬菜與蛋白質為主，降低碳水比例

這樣的安排，一方面讓飲食較容易長期執行，另一方面也避免長期低碳造成身體適應，影響代謝。

高碳日的一日飲食範例

早餐：蔥花煮麵一碗＋水煮蛋一顆＋燙青菜

午餐：白飯一小碗＋清蒸鱸魚一段＋炒菠菜

點心：蘋果一顆

晚餐：白飯半碗＋番茄炒蛋＋涼拌小黃瓜

調整後的變化

透過高低碳交替，她在高碳日仍能吃到喜歡的麵食，減少飲食被限制的感受；低碳日則幫助控制碳水比例，讓整體食慾較穩定。與過去完全不吃主食相比，這樣的方式更容易持續。

經過幾個月調整，她的體重降至57.5公斤，體脂率來到22%。她也表示，不再需要和食物對抗，是這段過程中最大的改變。

營養師提醒

飲食方式沒有唯一標準，適合他人的方法，未必適合每個人。與其完全禁止某類食物，不如在可接受的範圍內調整比例，找到能長期執行的方式。減脂並非短期衝刺，而是逐步調整生活習慣的過程。

