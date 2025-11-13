體脂肪高導致維生素D被封存！醫揭9成台灣人濃度異常
維生素D濃度異常不僅影響骨骼健康，更與心血管疾病風險息息相關。根據統計，台灣近9成民眾維生素D濃度處於異常狀態，特別是肥胖者體內維生素D濃度往往更低。
家庭醫學科醫師蕭伶茲在臉書發文表示，成年人理想的維生素D濃度應在30至50ng/mL之間，衛福部建議一般成人每日攝取量為400IU，老年人則需達600IU。然而，現代人多在室內活動，日照時間不足，加上飲食來源有限，導致大多數人每日攝取量遠低於建議值。
蕭伶茲解釋，維生素D屬於脂溶性維生素，會儲存在脂肪組織中。研究發現，體脂肪越高，維生素D越容易被稀釋或封存，不僅影響鈣質吸收，還會造成胰島素阻抗與慢性發炎，甚至促進脂肪堆積，讓肥胖與維生素D缺乏形成惡性循環。
蕭伶茲指出，維生素D除了促進鈣質吸收、維持骨骼健康外，還能調節免疫系統、具抗發炎作用，並協助神經傳導物代謝以穩定情緒。此外，維生素D能改善胰島素阻抗、促進脂肪氧化與代謝，有助於體重控制並降低心血管疾病風險。維生素D的主要來源是陽光照射，少部分可從食物中獲取，或與醫師討論合適的補充劑量。
國泰醫院官網衛教資料也提到，美國一項為期5年的研究發現，每天補充2000IU維生素D，可降低發生嚴重癌症，包括轉移或致死性癌症風險達17%，對於體重較標準者效果更佳。但民眾需注意，過量攝取維生素D可能導致中毒，包括高鈣血症，引發腎臟、血管、心臟、肺臟等軟組織的轉移性鈣化問題。
專家建議民眾可透過三種方式補充維生素D：一是曬太陽，每天在上午10點前或下午2點後，選擇陽光充足但不是最強烈的時段，暴露10至20分鐘；二是調整飲食，多吃含維生素D的食物，如鮭魚、鯖魚、蛋黃和牛奶，素食者可選日曬過的乾香菇；三是在醫師或營養師的建議下，服用含維生素D的保健食品。
