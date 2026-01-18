不少人減重、減脂的第一步就是把白飯、麵包列入黑名單，但減重醫師蕭捷健於臉書分享一名學員的實際成果，兩個月內體脂率從43％降到34％，體重減少5.7公斤，期間沒有完全戒澱粉，也沒有高強度訓練，透過調整飲食節奏，加上「超慢跑」這看似簡單的運動，就能讓身體更穩定燃脂。減重關鍵不是戒澱粉，而是吃在對的時候

碳水化合物吃過量雖是肥胖元凶，但完全戒掉恐會適得其反。蕭捷健醫師提醒，長時間碳水攝取過低，甲狀腺荷爾蒙T3容易下滑，整體代謝速度也會跟著變慢。當身體長期接觸不到澱粉，相關酵素活性與醣類氧化效率會變鈍，一旦回到正常飲食，碳水反而更容易被快速轉存為脂肪，復胖速度往往超乎預期。

相反地，這名學員在減脂過程中，並沒有把米飯、麵包掃地出門，而是在休息日降低碳水攝取，提醒身體以脂肪作為主要燃料，而在運動日則適度補足碳水，能回填肌肉肝糖，提供肌肉足夠能量，讓身體維持「能燒、也會燒」的代謝彈性，對運動表現與長期減脂都更有利。

澱粉可以吃！一週「高碳」兩天更能保住肌肉不流失

蕭捷健醫師過去也曾分享佛羅里達大學的研究，將27名受試者分為兩組，一組每天控制熱量，另一組則是一週控制五天、兩天回到維持熱量作為高碳日，兩組的每週平均熱量赤字皆設定為25%，運動模式相同。

七週後結果顯示，一週高碳兩天的族群平均減去2.8公斤脂肪，肌肉只流失0.4公斤；而天天控制熱量的族群雖然也減脂，但肌肉流失達1.3公斤。結果顯示，適度的高碳日有助於在減脂過程中保住肌肉量。

為什麼選擇超慢跑？重點在「撐得久」而不是強度

很多人總覺得「沒操到快虛脫，就不算有運動」，但其實「慢慢來，比較快」。這名學員沒有進行衝刺等高強度訓練，也沒有天天泡在健身房，而是選擇每天15-20分鐘的超慢跑，心率控制在仍能正常說話的程度，讓運動成為可長期維持的日常。

蕭捷健醫師說明，超慢跑的熱量消耗甚至可達快走的兩倍，主要動員的是「偏好燃燒脂肪」的慢縮肌，不容易刺激到讓人痠痛的快縮肌，因此跑起來不酸、不痛。過程中，大腦還會分泌「阿南醯胺（Anandamide）」，帶來愉悅、幸福與放鬆感，不僅更容易養成運動習慣，運動傷害風險低、恢復快，也更適合長期執行。

而相較於以脂肪為主要燃料的中低強度運動，高強度訓練則多半消耗的是肌肉中的肝糖，不僅燃脂比例較低，對平時缺乏運動習慣的人來說，若突然「極端自律」投入激烈訓練，反而可能因過度疲勞導致食慾暴增，最後吃得更多、減脂成效適得其反。

除了碳水安排，減肥想要成功，仍回到最基本的能量平衡。NASM美國國家運動醫學學院國際私人教練李威利指出，若目標是減脂，必須創造熱量赤字，也就是每日攝取的熱量低於身體消耗。一般建議赤字控制在總熱量的10～20％，較容易長期執行唷。



原文引自：體脂43％變34％！她沒戒白飯靠「超慢跑配一招」2個月甩5kg