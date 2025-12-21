體脂8%男模脫了！好身材全看光 古程丰洩「啦啦隊女神」私下面

記者徐珮華／台北報導

古程丰推出新歌〈並肩飛翔〉，親自創作詞曲，將一路走來對友情與夢想的體悟完整寫進旋律之中。MV邀來啦啦隊女神琳妲、小超人綜合體能俱樂部教練沐妍，以及潘胤傑共同演出，圍繞青春、友情與追夢歷程。他坦言，這次拍攝從一開始就以電影規格為標準來執行，希望不只是完成一支音樂影像，而是拍出能承載情感的作品。

古程丰（右1）〈並肩飛翔〉MV邀請潘胤傑（左起）、琳妲、沐妍演出。（圖／小超人綜合體能俱樂部提供）

首次與琳妲合作，古程丰表示她幾乎一到現場就能和所有人打成一片，但只要導演一喊開拍，便能立刻切換狀態進入角色，眼神與情緒轉換相當到位，「那種從聊天模式一秒入戲的專注度，真的很驚人，甚至比我還專業。」強烈反差感替整支MV注入更多層次與真實感，本身具有正能量的氣質，也與歌曲想傳達的感覺非常貼近。

潘胤傑過去則以模特兒身份走跳各種品牌大秀，雖較少有戲劇作品，但這次在MV中展現自然不造作的演技，也大方秀出長期自律健身成果，體脂僅8%的精實身材成為畫面亮點。

潘胤傑展現體脂8%好身材。（圖／小超人綜合體能俱樂部提供）

被問到未來合作夢想清單，古程丰音樂方面最希望能與天王周杰倫合作，戲劇則許願與男神許光漢一同演出；至於MV合作名單，他曾邀請啦啦隊女神李多慧參與拍攝，雖然此次因時間與行程未能成行，但仍期待未來有機會完成這次合作。 他進一步預告，明年已確定將推出兩首全新單曲，未來不論在音樂、影像或戲劇創作上，都會持續嘗試不同可能。

