體重從沒超過45kg！孫儷「乾淨飯減肥法」爆紅，鄧超跟著吃腰圍少4cm，這3種人跟著吃瘦超快

體重從沒超過45kg！孫儷「乾淨飯減肥法」爆紅，鄧超跟著吃腰圍少4cm，最適合這3種人

最近社群被女神孫儷的「乾淨飯減肥法」洗版，不靠極端節食、不用瘦瘦針，卻默默把身材養回巔峰狀態。連鄧超都被她帶著吃，3週沒見直接腰圍少4公分，整個人精實又有精神。關鍵不是吃很少，而是吃得「乾淨又對比例」，難怪一堆人看完都想跟著試。

孫儷乾淨飯減肥法爆紅！

近期，孫儷在社群分享近況，強調「好好吃飯、均衡飲食，才能瘦得健康又有體力」。她笑說鄧超其實只半信半疑，頂多執行3分之1，沒想到短短3週再見面，腰圍直接小4公分，還達到增肌減脂的效果。從她曬出的餐盤可以看到，每餐大致是2份蔬菜、1份蛋白質、1份碳水，而且幾乎都是原型食物，這其實就是大家熟悉的「211餐盤」，也正是她口中的乾淨飯核心。

吃原型食物有什麼好處？

廣告 廣告

原型食物最大優點就是「身體看得懂」。不像加工食品一堆隱藏糖、油和鈉，原型食物營養密度高、熱量相對穩定，吃完比較不會血糖大起伏，也比較不容易暴食。蛋白質幫助維持肌肉量，蔬菜補足纖維與微量營養素，碳水適量補能量，整體吃起來其實很有飽足感。長期下來，不只體重下降，連精神、膚況、腸胃狀態都會一起變好。

乾淨飯減肥法適合誰？

這套方法特別適合不想節食、但又想瘦得久的人。像是上班族、外食族、容易復胖體質的人都很適合從乾淨飯開始。它不是要你天天水煮餐，而是學會選擇比較單純、比例正確的食物。就算在外面吃，也能用「211原則」快速判斷怎麼配餐，相對好執行，壓力也小很多。小編自己也常常把乾淨飯的「211餐盤」套用在日常外食，最大的感受是：不餓、但體態真的有變。以前減肥常卡在下午暴食，換成高蔬菜＋足量蛋白後，血糖穩定很多，嘴饞次數明顯下降。也詢問營養師朋友，她們普遍認為乾淨飯的優點在於「可長期執行」，不像極端低碳或斷食容易反彈。這種吃法更像在調整代謝節奏，而不是單純追求體重數字，難怪孫儷能長期維持好狀態。

如何讓乾淨飯減肥法效果加乘？

想讓減肥效果更明顯，可以搭配幾個小習慣。像是固定用餐時間、細嚼慢嚥，讓大腦真的接收到「我吃飽了」的訊號；再來是補充足夠水分，幫助代謝與消腫。如果能加一點輕度運動，例如快走、伸展或阻力訓練，對於維持肌肉線條很有幫助，重點不是短期爆瘦，而是像孫儷一樣，把吃飯變成長期養身材的日常。

封面&內文圖片來源:Shutterstock、微博@turbosun

更多女人我最大報導

唐綺陽60歲狂瘦28kg太神！親曝「最愛1款減肥聖品」飯前吃瘦得快，營養師也認證

郭富城60歲還有「冰塊肌」！長年維持62kg，就靠超實用4招

趙小僑狂瘦15kg秘訣曝光！「豆腐餐＋這飲食法」代謝回春、養成易瘦體質！



本文由女人我最大授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章