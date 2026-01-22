體重正常卻肚子大！ 醫：內臟脂肪過高恐釀失智、終身洗腎

洪永祥示警，內臟脂肪過多，長期下來可能造成終身洗腎。（示意圖／unsplash）

不少民眾雖然體重沒變、四肢纖細，但腰圍、腹圍卻持續增加，腎臟科醫師洪永祥就指出，如果男性腰圍超過90公分、女性超過80公分，不能再笑稱是「幸福肥」，那團脂肪已經成為可怕的內臟脂肪，猶如一個「24小時不打烊的發炎製造機」，會不斷分泌毒素慢慢堵塞心臟血管、搞壞肝臟，恐怕讓人年紀輕輕就得洗腎。

洪永祥在臉書粉專發文表示，內臟脂肪與手臂大腿的皮下脂肪完全不同，深深嵌入腹腔、肝臟、腸道與內臟周圍，只用外觀根本看不出來，相關醫學研究顯示，內臟脂肪會引發炎症反應、胰島素阻抗與代謝混亂，而這些病理機轉正是心臟病、中風、脂肪肝、慢性腎臟病甚至早衰與癌症的重要誘因。

廣告 廣告

洪永祥分享，有一名35歲男子上班長期久坐，飲食偏好外食與高油炸食物，身高173公分、體重72公斤，BMI在正常範圍內，但腰圍常常突破90公分，某次健康檢查更發現，腹部超音波顯示明顯脂肪肝、肝功能指數偏高（GPT/ALT升高）、空腹血糖與胰島素阻抗升高，腎小球過濾率（eGFR）嚴重下降只有58分，還出現蛋白尿的狀況，進一步接受腹部CT掃描，發現內臟脂肪面積遠高於同齡標準值，目前處在糖尿病前期合併慢性腎衰竭第3期。

洪永祥也提醒對方，如果不努力改變生活習慣，可能不到60歲就會洗腎，「這種所謂看起來健康的人，反而內臟脂肪『隱藏』的非常好，危險性最值得重視。這也正是醫學界近年最強調的「隱形肥胖」（Skinny Fat）現象。」

洪永祥指出，內臟脂肪不是皮下脂肪，而是每天會破壞身體器官的恐怖份子，以下為內臟脂肪的3大致病機制：

1、高炎症性：內臟脂肪（Visceral Fat）比皮下脂肪恐怖，發炎因子會經由血液循環流向全身，形成所謂的「代謝性發炎」，這種發炎雖不會讓人立刻發燒或疼痛，卻會像小火慢燉，一點一滴地消耗器官壽命。

2、胰島素阻抗：內臟脂肪導致身體對胰島素反應減弱，血糖調節失衡，是代謝症候群的核心。當出現胰島素阻抗，糖尿病與一連串併發症就接踵而至。

3、脂肪肝與脂肪酸流入血循環：內臟脂肪細胞死亡時，大量遊離脂肪酸流入門脈，增加肝臟負擔並干擾腎臟排毒功能。

洪永祥示警，內臟脂肪毀掉器官有5大恐怖路徑：

1、慢性腎衰竭與洗腎

多篇研究明確指出，中心肥胖是導致慢性腎臟病（CKD）的獨立危險因子，內臟脂肪會壓迫腎臟實體，並引發「腎小球高過濾壓」，可能造成終身洗腎。

2、心肌梗塞與心衰竭

心臟外面有一層脂肪叫「心外膜脂肪」（Epicardial Fat），它與內臟脂肪的性質極為相似，當內臟脂肪過多時，心臟也會被一層厚厚的油脂包覆，而這些脂肪會直接向心肌滲透發炎物質，干擾心臟的電氣傳導與收縮，增加心律不整與心臟衰竭的風險。

3、非酒精性脂肪肝（NAFLD）

這就是俗稱的「肝包油」，相關文獻提到，內臟脂肪釋放的游離脂肪酸會直接經由門靜脈灌入肝臟。肝臟處理不完這些油脂，就會堆積在肝細胞內，引發肝炎、肝纖維化，最終演變成不可逆的肝硬化。

4、高血壓與動脈硬化

內臟脂肪會分泌「血管收縮素」，讓血管失去彈性。根據 2017年的一項大型研究指出，內臟脂肪會引發氧化應激，導致血管內皮功能障礙，最終造成中風或心肌梗塞。

5、失智與情緒失控

研究顯示，內臟脂肪過多與大腦皮層變薄、腦容量縮小有關，而內臟脂肪分泌的發炎因子會破壞血腦屏障，導致中樞神經系統發炎。這解釋了為什麼腹部肥胖的人，中老年後罹患阿茲海默症的機率顯著提高，現在出現「健忘」的狀況，可能就是肚子裡的油在作怪。

若想要讓內臟脂肪回到健康狀態，洪永祥列出3點建議：

1、改變飲食

每天飲用500毫升的無糖綠茶或黑咖啡，黑咖啡中的綠原酸能幫助血糖穩定，減少胰島素波動；地中海飲食中攝取大量的特級冷壓初榨橄欖油，能有效降低腹部肥胖；熟番茄中的茄紅素能讓腰圍與內臟脂肪量明顯下降。

2、運動

每週至少150分鐘中等強度有氧運動，可顯著降低內臟脂肪量，搭配適量阻力訓練效果更佳。要注意的是，應做到運動時「講話無法一整句講完」的微喘才夠，或心跳拉高到130跳左右，單純散步2小時是沒用的。

3、睡眠

高壓與睡眠品質不佳是現代人莫名其妙就養出肥肚子的巨大因子，且睡眠不足會提升飢餓荷爾蒙（ghrelin）與降低飽足荷爾蒙（leptin），進而促進脂肪堆積。每晚6至8小時深度睡眠，白天可進行正念冥想、或腹式呼吸訓練以降低壓力荷爾蒙可體松（cortisol）水準，有助於改善內臟脂肪代謝。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

勇消詹能傑滿身大汗、燻黑畫面曝 叮嚀「屋內混亂雜物」成遺言

打火英雄詹能傑救人殉職！曾因「穿制服買便當」遭網友亂公審

41歲打火英雄詹能傑殉職！分隊長悲嘆：他女兒還這麼小