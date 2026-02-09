體重正常卻血管硬化？小心「隱形殺手」藏在褲頭裡比BMI更致命

你以為每天規律運動、體檢表上的身體質量指數（BMI）顯示綠燈，甚至朋友都誇你穿衣顯瘦，就代表離心血管疾病很遠了嗎？

胸腔暨重症專科醫師黃軒警告，這可能是一場美麗的謊言，你的心臟可能正在悄悄「生鏽」，而真正的兇手，就藏在你的「褲頭」裡。

BMI 的盲點：它分不清是肌肉還是「壞脂肪」

長期以來，我們習慣用BMI來衡量胖瘦，但這個指標存在巨大的盲點。

黃軒比喻，若將身體視為一座城市，BMI就像是統計「城市總人口」，卻無法區分好人與壞人。心臟真正害怕的，不是人口多，而是「危險工廠蓋在哪一區」，如果脂肪全部集中在市中心，也就是腹部的內臟脂肪，這座城市就容易失火。

這解釋了為什麼許多人外表看起來瘦瘦的，卻突然發生心血管意外。因為BMI只計算重量與身高的關係，卻分不清你是強壯的肌肉、結實的骨頭，還是正在分泌發炎物質的「壞脂肪」。

腰高比比體重計更誠實

發表在《The Lancet Regional Health – Americas》期刊的ELSA-Brasil研究，針對這種體重正常但中心性肥胖的隱形風險，給出了驚人的答案。

該研究追蹤了2721位原本冠狀動脈鈣化指數（CAC）為零的民眾，經過平均5.2年的觀察發現，在校正年齡、吸菸、糖尿病等變因後，唯有「腰高比（WHtR）」能獨立預測血管硬化的發生，特別是在BMI小於30的「非肥胖」族群中，這個現象更為明顯。

簡單來說，即便你看起來不胖，BMI可能會放過你，但你的「腰高比」絕對不會說謊。

內臟脂肪不只是倉庫 還是發炎工廠

為什麼肚子上的脂肪這麼可怕？

黃軒指出，內臟脂肪並不僅僅是人體儲存能量的懶惰倉庫，它更像是一個活躍的器官，它會不斷釋放發炎因子，影響胰島素的敏感性，進而損害血管內皮細胞，是推動動脈粥樣硬化、讓血管壁出現「硬化結晶」的元兇，所以，心臟怕的不是你有脂肪，而是脂肪在腹部「搞事」。

快拿出手機算！謹記「0.5警戒線」

要如何知道自己是否處於風險中？專家建議放棄單純依賴體重計，改用更精準的「腰高比（WHtR）」來自我檢測。

公式很簡單：腰圍（cm）÷ 身高（cm）

請記住「0.5法則」：你的腰圍，不應該超過身高的一半。

WHtR < 0.5 ：大多數人相對安全。

WHtR ≥ 0.5：即使你看起來瘦，腹部脂肪偏多的機率已上升，代謝與血管風險正同步升高。

測量3撇步 小心量錯位置

為了確保數據準確，量腰圍時請務必遵循臨床標準做法：

1. 站直放鬆：皮尺保持水平。

2. 找對點：摸到肋骨最下緣與骨盆上緣（髂嵴），取兩者的「中點」繞一圈。

3. 不要憋氣：在正常吐氣結束時讀取數值。

專家建議，最好測量兩次取平均值，若誤差超過1公分則需重測。

「BMI 可以當作『門口警衛』，但它看不到真正的縱火犯：內臟脂肪」黃軒提醒，從今天起，請把「量腰圍」變成像刷牙一樣的日常習慣，控制腰圍，不是為了追求外表的好看，而是在替心臟留一條活路，拒絕讓血管在不知不覺中鈣化與硬化。