體重正常膽固醇卻超標？「瘦胖型」恐害糖尿病心血管疾病

門診常遇到體型瘦的患者詢問「明明瘦瘦的，為什麼膽固醇過高?」，黃軒醫師解釋，這類外表不胖但處處帶著健康高風險的體型稱為TOFI或「瘦胖型」，外表看似健康但身體代謝早已亮紅燈。

外表不胖但處處帶著健康高風險的體型稱為TOFI或「瘦胖型」，外表看似健康但身體代謝早已亮紅燈。（示意圖／Pixabay）

重症醫師黃軒在社群平台說明，TOFI是指Thin Outside Fat Inside，意即外表瘦但內臟脂肪高，這類人BMI在正常範圍18.5至24.9 kg/m²，但體脂率或內臟脂肪顯著升高，腹部、胰腺、肝臟等內臟脂肪堆積，常被歸為「正常體重肥胖」或「代謝異常正常體重」亞型。典型特徵包括體脂百分比高於特定閾值，如女性超過35.78%，腹部脂肪分布偏向內臟，胰臟和肝臟脂肪含量升高。

黃軒強調，TOFI特別危險是因為自己或他人都以為很健康，不會被提醒減重也不容易被醫師警告，自己也最容易忽略身體代謝警訊，但其實風險與肥胖者相近甚至更隱匿。

外表特徵是四肢細、肚子鬆，體重多年不變但腰圍慢慢變大，穿衣服正常脫衣服見真相。體內則是內臟脂肪增加、脂肪肝、肌肉量減少、胰島素阻抗升高，常拖到糖尿病前期、脂肪肝、高血壓才被發現。

黃軒指出，肌肉是最大的血糖回收器，TOFI的肌肉量往往偏低，結果是血糖容易高、三酸甘油脂高、HDL低。（圖／Photo AC）

黃軒指出，肌肉是最大的血糖回收器，TOFI的肌肉量往往偏低，結果是血糖容易高、三酸甘油脂高、HDL低，比單純肥胖還麻煩。罹患疾病風險包括第二型糖尿病、高血壓、高三酸甘油脂、脂肪肝、心血管疾病、早期老化、慢性發炎，即使BMI完全正常。他表示BMI只看身高和體重，完全不看內臟脂肪、肌肉量、脂肪分布，在大型研究中BMI正常者約15至25%是代謝不健康型，多為TOFI。

黃軒分析，亞洲人特別容易TOFI是因為遺傳加上生活型態雙重夾擊，較容易儲存內臟脂肪、肌肉量天生偏少、澱粉型飲食、久坐加長工時、睡眠不足、壓力型生活，所以亞洲人不胖但代謝病比例特別高。常見誤區包括認為不胖不用運動、少吃就會好、體重沒變等於很健康，但對TOFI來說少吃不等於代謝改善，只瘦不練會更糟。

處理TOFI的核心觀念是不是要變瘦，而是要把脂肪請出錯誤的位置，把肌肉請回來。（示意圖／Pexels）

黃軒建議處理TOFI的核心觀念是不是要變瘦，而是要把脂肪請出錯誤的位置，把肌肉請回來。正確順序是先降內臟脂肪、再補肌肉量、最後才看體重。運動處方建議每週阻力訓練2至3次、有氧或快走2至3次，每次30至45分鐘，因為肌肉增加能降低胰島素阻抗和內臟脂肪。飲食原則是蛋白質優先每餐一定要有、蔬菜大於澱粉、澱粉不必戒但要少且早且原型、含糖飲料是內臟脂肪加速器。

黃軒提醒，睡眠與壓力是被低估的關鍵，很多TOFI不是吃出來是熬出來的，睡眠少於6小時、長期高壓、靠咖啡撐會直接導致皮質醇上升、內臟脂肪增加、肌肉分解。

追蹤指標不是體重而是腰圍、體脂肪率或肌肉量、健檢數據包括空腹血糖、三酸甘油脂、HDL、ALT。黃軒強調如果只想瘦會更瘦但更不健康，如果願意練肌肉代謝才會真的活過來，提醒民眾不是瘦只是把脂肪藏得很好。

