體重正常≠心血管健康！醫：腰圍超過身高一半風險高

身體質量指數（BMI）無法區分脂肪與肌肉，也無法顯示脂肪分布位置，因此不是可靠的心血管風險指標。黃軒醫師強調，即使體重正常、BMI顯示綠燈，若脂肪集中在腹部，仍可能面臨心血管疾病風險。

即使體重正常、BMI顯示綠燈，若脂肪集中在腹部，仍可能面臨心血管疾病風險。（示意圖／123RF）

重症醫師黃軒在臉書專頁中發文表示，BMI只計算體重除以身高平方，無法分辨是肌肉、骨頭還是脂肪。更值得警惕的是，有些人外觀不胖、BMI正常，但脂肪特別容易堆積在腹部，這種「正常體重但中心性肥胖」現象，被醫學界視為需要警惕的風險型態。

根據發表在《The Lancet Regional Health – Americas》期刊的ELSA-Brasil研究，研究團隊追蹤2721名起始冠狀動脈鈣化指數為零的受試者，平均追蹤約5.2年。

研究比較BMI、腰圍、腰高比三項指標後發現，在校正年齡、性別、吸菸、糖尿病、血脂等因素後，只有腰高比仍能獨立預測冠狀動脈鈣化的發生，且這個效果特別明顯出現在BMI小於30的非肥胖族群。

腰高比的計算公式為腰圍除以身高，建議民眾遵循「0.5法則」，也就是腰圍不要超過身高的一半。（示意圖／123RF）

黃軒解釋，腰高比的計算公式為腰圍除以身高，建議民眾遵循「0.5法則」，也就是腰圍不要超過身高的一半。研究人員建議，腰高比小於0.5相對安全，但腰高比大於或等於0.5時，腹部脂肪偏多的機率上升，代謝與血管風險也跟著升高。

黃軒進一步說明，內臟脂肪不是單純的能量倉庫，而是會分泌訊號的器官。它會釋放發炎因子、影響胰島素敏感性，讓血管內皮更容易受損，推動動脈粥樣硬化的進程。心臟真正害怕的不是脂肪本身，而是脂肪是否在腹部造成影響。

心臟真正害怕的不是脂肪本身，而是脂肪是否在腹部造成影響。（示意圖／123RF）

關於腰圍測量方式，黃軒建議站直放鬆、皮尺保持水平，找到最低肋骨下緣與髂嵴之間的中點繞一圈，在正常吐氣末讀值。他提醒測量2次取平均值，若差距超過1公分就再量一次。

黃軒總結，BMI雖可作為初步篩檢，但看不到真正的風險來源：內臟脂肪。民眾可能穿衣顯瘦、體檢正常，卻把高風險藏在腹部，而血管的鈣化、硬化往往就是這樣悄悄開始。他呼籲民眾記住「腰圍不要超過身高的一半」，因為腰高比比體重更能反映血管是否正被腹部脂肪推向發炎、胰島素阻抗與動脈粥樣硬化。

