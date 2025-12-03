體重每增10% 睡眠呼吸中止症風險增6倍

（中央社記者沈佩瑤台北3日電）台灣成人每2人就1人體重超標，醫師表示，臨床顯示約5成以上睡眠呼吸中止症患者有肥胖問題，體重每增加10%、罹病機率增6倍，連帶心血管等風險跟著攀升，當心寶島變胖島危機。

台北市立萬芳醫院耳鼻喉科主任陳伯岳指出，這是因為當體重過重時，多餘的脂肪會堆積在頸部與上呼吸道，導致呼吸通道變窄。一旦進入睡眠狀態，全身肌肉包含呼吸道周圍肌肉會自然放鬆，肥厚的軟組織便容易塌陷、阻塞氣道，空氣無法順利進入肺部，進而引發呼吸中止。

根據衛生福利部國民健康署2017至2020年國民營養變遷健康調查，18歲以上過重與肥胖盛行率50.3%，以台灣18歲（含）以上成人約2001萬人乘上過重與肥胖盛行率，推估超重成年人口可能高達1006.5萬人，青少年體重問題也不容小覷，國中生過重和肥胖率30.6%、高中生28.9%。

睡不好會影響代謝導致變胖，而變胖又會讓呼吸道塌陷，讓人睡得更差。陳伯岳近日透過新聞稿指出，這種惡性循環不只讓人白天精神不濟、記憶力衰退，更會讓人反覆缺氧。同時，睡眠呼吸中止症與十大死因高度相關，包括心臟病、腦血管疾病、糖尿病及高血壓等，對健康威脅極大。

臨床顯示，約有5成以上睡眠呼吸中止症患者同時有肥胖問題。體重每增加10%，罹患中重度睡眠呼吸中止症的風險會增加6倍。

陳伯岳分享，曾有患者同時患有肥胖、睡眠呼吸中止症及心律不整，在醫師評估下施打俗稱瘦瘦針的減重藥物，並同步佩戴正壓呼吸器。患者體重顯著下降，隨著呼吸道脂肪堆積減少，呼吸中止的次數大幅降低，連帶心律不整的病況也獲得明顯改善。

執業家醫科醫師李蕎菀提醒，藥物僅是減重的助力，並非長久解方，建立正確的飲食觀念和運動習慣，改變生活型態，才能長久維持理想體重；體重過重、BMI超標的患者務必經由醫師診治評估，才能安全達到減重效果。（編輯：李亨山）1141203