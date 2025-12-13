體重過重但健檢沒紅字就沒事？醫師揭「健康胖」真相

生活中心／杜子心報導



不少人雖然身材偏胖，卻行動俐落、體力良好，每次健檢結果血壓、血脂也沒有異常，常被形容為「健康的胖子」。不過，對此醫師提醒，醫學上其實沒有真正的「健康胖」，減重與新陳代謝專科醫師蔡明劼指出，只要觀察時間拉長，原本沒有三高問題的肥胖族群，多半仍會出現代謝異常，長期研究更顯示，肥胖本身就已是心血管疾病的重要風險因子，不該因為當下檢查正常就掉以輕心。





不是沒三高就安全！醫師揭「健康胖」真相：心臟病風險仍高出37%

蔡明劼指出代謝健康型肥胖，隨著時間推移，仍有相當比例轉為代謝不健康型。（圖／翻攝自蔡明劼臉書）





蔡明劼在個人臉書粉專說明，醫學上確實存在「代謝健康型肥胖」（Metabolically Healthy Obesity, MHO）的分類，指BMI已達過重或肥胖標準，但暫時沒有高血壓、糖尿病或血脂異常。然而醫界真正關心的並不是「現在健不健康」，而是這種狀態能維持多久。台灣與中國多項大型前瞻性世代研究發現，即使一開始屬於代謝健康型肥胖，隨著時間推移，仍有相當比例轉為代謝不健康型，整體心血管疾病風險高出8%，缺血性心臟病風險增加37%，中風風險也上升13%，明顯高於正常體重者。

蔡明劼提醒評估健康不能只看眼前是否有紅字，越早介入、調整生活型態，才能在疾病發生前，真正把風險降下來。（示意圖／取自Pexels）

蔡明劼指出，為何所謂的「健康胖」往往撐不久？關鍵在於內臟脂肪會隨年齡與生活型態改變逐步累積，胰島素阻抗加重，血壓、血糖與血脂的調控防線也會一一被突破。世界衛生組織（WHO）早已將肥胖列為慢性疾病，而非單純外觀或生活選擇，從醫學角度來看，「健康的胖子」更像是一段過渡期，而不是安全終點。他也提醒，評估健康不能只看眼前是否有紅字，越早介入、調整生活型態，才能在疾病發生前，真正把風險降下來。





原文出處：不是沒三高就安全！醫師揭「健康胖」真相：心臟病風險仍高出37%

