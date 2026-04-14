體重降了小腹還在？醫揭「泡芙人」陷阱：只節食瘦不了內臟脂肪

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

30秒看重點

體重下降卻小腹不消，多與內臟脂肪與皮下脂肪混合堆積有關。醫師指出，單靠節食易導致肌肉流失，形成「泡芙人」，不僅體態難改善也易復胖。研究顯示，飲食搭配運動效果最佳，且能有效降低內臟脂肪。建議以飲食為主、運動為輔，並補充蛋白質與進行身體組成分析，才能健康減脂、改善體態。

少人減重時發現，體重計數字下降，但肚子上的「游泳圈」卻依舊明顯。對此，新陳代謝暨減重專科醫師周建安指出，多數民眾屬於「內臟脂肪＋皮下脂肪」混合型堆積，若只靠極端節食，往往無法有效改善體態，甚至可能因肌肉流失，形成外瘦內胖的「泡芙人」。

廣告 廣告

極端節食瘦得快，卻更容易復胖

周建安分享一名30多歲女性上班族，長期依賴代餐與低熱量飲食（每日不到600大卡）減重，3個月內瘦近15公斤，但恢復正常飲食後迅速復胖，並出現疲倦、落髮、指甲脆裂及經期紊亂等問題。

經身體組成分析後發現，該名個案體脂率高達46%，脂肪集中在腹部與下半身，四肢肌肉卻大量流失，典型「泡芙人」體態，也解釋了為何體重下降，小腹仍難改善。

3秒辨識脂肪類型，看懂小腹問題

周建安指出，可用簡單方式初步判斷脂肪型態：



1.皮下脂肪：可捏起柔軟贅肉，影響外觀，較難消除



2.內臟脂肪：腹部緊硬、隆起（俗稱啤酒肚），與慢性病風險高度相關

多數人其實為混合型脂肪，因此減重策略需整體調整。

研究證實：飲食＋運動效果最好

根據《Journal of the International Society of Sports Nutrition》系統性回顧研究顯示，相較單純運動：

*單純飲食：多減約2.57公斤



*飲食＋運動：多減約2.85公斤，且能顯著降低內臟脂肪

從這個研究中就可以得知，飲食調整是減重與改善內臟脂肪的關鍵核心。

破解減重停滯，掌握3大關鍵

針對體重下降但體態不變的困境，周建安建議：

1️.優先減少內臟脂肪：採211餐盤，穩定代謝

2️.避免肌肉流失：補充足夠蛋白質

3️.定期身體組成分析：掌握脂肪分布與調整策略

周建安強調，減重不只是變輕，更要讓身體變得健康、變精實。

FAQ

Q1：為什麼體重變輕但肚子還在？

A：可能是內臟脂肪未減、肌肉流失，導致體態沒有明顯改變。

Q2：內臟脂肪和皮下脂肪差在哪？

A：內臟脂肪在器官周圍，影響健康；皮下脂肪在皮膚下，影響外觀。

Q3：只靠節食可以瘦肚子嗎？

A：效果有限，且容易流失肌肉、降低代謝，反而更難瘦。

Q4：減脂最有效的方法是什麼？

A：飲食控制搭配運動，並補充足夠蛋白質。

Q5：如何避免變成「泡芙人」？

A：避免極端低熱量飲食，維持肌肉量並定期監測體脂。

（記者李政純、圖片來源：motionelements）

延伸閱讀：

·瘦瘦針愈打愈沒效？ 減重醫曝「破功4大元凶」：睡不好、壓力大都中招

.瘦瘦針打了就能瘦，真有那麼神奇？醫揭原理、效果與安全風險！ft林文元 台灣肥胖醫學會理事長