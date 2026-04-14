12題測驗 一次了解「台灣第一女神」
體重降了小腹還在？醫揭「泡芙人」陷阱：只節食瘦不了內臟脂肪
30秒看重點
體重下降卻小腹不消，多與內臟脂肪與皮下脂肪混合堆積有關。醫師指出，單靠節食易導致肌肉流失，形成「泡芙人」，不僅體態難改善也易復胖。研究顯示，飲食搭配運動效果最佳，且能有效降低內臟脂肪。建議以飲食為主、運動為輔，並補充蛋白質與進行身體組成分析，才能健康減脂、改善體態。
少人減重時發現，體重計數字下降，但肚子上的「游泳圈」卻依舊明顯。對此，新陳代謝暨減重專科醫師周建安指出，多數民眾屬於「內臟脂肪＋皮下脂肪」混合型堆積，若只靠極端節食，往往無法有效改善體態，甚至可能因肌肉流失，形成外瘦內胖的「泡芙人」。
極端節食瘦得快，卻更容易復胖
周建安分享一名30多歲女性上班族，長期依賴代餐與低熱量飲食（每日不到600大卡）減重，3個月內瘦近15公斤，但恢復正常飲食後迅速復胖，並出現疲倦、落髮、指甲脆裂及經期紊亂等問題。
經身體組成分析後發現，該名個案體脂率高達46%，脂肪集中在腹部與下半身，四肢肌肉卻大量流失，典型「泡芙人」體態，也解釋了為何體重下降，小腹仍難改善。
3秒辨識脂肪類型，看懂小腹問題
周建安指出，可用簡單方式初步判斷脂肪型態：
1.皮下脂肪：可捏起柔軟贅肉，影響外觀，較難消除
2.內臟脂肪：腹部緊硬、隆起（俗稱啤酒肚），與慢性病風險高度相關
多數人其實為混合型脂肪，因此減重策略需整體調整。
研究證實：飲食＋運動效果最好
根據《Journal of the International Society of Sports Nutrition》系統性回顧研究顯示，相較單純運動：
*單純飲食：多減約2.57公斤
*飲食＋運動：多減約2.85公斤，且能顯著降低內臟脂肪
從這個研究中就可以得知，飲食調整是減重與改善內臟脂肪的關鍵核心。
破解減重停滯，掌握3大關鍵
針對體重下降但體態不變的困境，周建安建議：
1️.優先減少內臟脂肪：採211餐盤，穩定代謝
2️.避免肌肉流失：補充足夠蛋白質
3️.定期身體組成分析：掌握脂肪分布與調整策略
周建安強調，減重不只是變輕，更要讓身體變得健康、變精實。
FAQ
Q1：為什麼體重變輕但肚子還在？
A：可能是內臟脂肪未減、肌肉流失，導致體態沒有明顯改變。
Q2：內臟脂肪和皮下脂肪差在哪？
A：內臟脂肪在器官周圍，影響健康；皮下脂肪在皮膚下，影響外觀。
Q3：只靠節食可以瘦肚子嗎？
A：效果有限，且容易流失肌肉、降低代謝，反而更難瘦。
Q4：減脂最有效的方法是什麼？
A：飲食控制搭配運動，並補充足夠蛋白質。
Q5：如何避免變成「泡芙人」？
A：避免極端低熱量飲食，維持肌肉量並定期監測體脂。
（記者李政純、圖片來源：motionelements）
延伸閱讀：
·瘦瘦針愈打愈沒效？ 減重醫曝「破功4大元凶」：睡不好、壓力大都中招
.瘦瘦針打了就能瘦，真有那麼神奇？醫揭原理、效果與安全風險！ft林文元 台灣肥胖醫學會理事長
其他人也在看
日本見「牙刷1設計」她驚呆！釣一票台人共鳴：30多年前台灣就有
台灣人熱愛出國旅遊，其中國家又以日本最為多人喜愛。一名網友近日在社群平台發文分享住宿經驗，意外掀起討論，當天她入住日本民宿時打開備品牙刷，發現竟未附牙膏，仔細觀察後更覺得刷毛中似乎卡有異物，隨後才恍然大悟驚呼「原來人家牙膏已經直接塗在裡面了啦」。
工地高薪代價大！水電學徒揭「1陋習」超可怕 只做4個月崩潰喊離職
願意吃苦就能換高薪？一名網友發文抱怨，他不菸不酒不檳榔，但在工地當了4個月的學徒，發現每個師傅都在抽菸，「菸是一根一根的一直點，嘴巴叼著一根菸，邊做邊抽」，為了不讓自己的肺壞掉，決定提出離職。
飆股踩煞車7檔今限速！載板龍頭20分鐘撮合 全部關到4月27日
近期股價異常波動或成交量放大，觸及交易異常監控標準，證交所與櫃買中心昨（13）日同步公告最新處置股名單，共計7檔個股遭列入「抓去關」，自今（14）日起至4月27日止全面實施分盤交易。此次名單涵蓋ABF載板龍頭欣興（3037）、半導體設備股辛耘（3583）等熱門飆股，部分個股短期漲幅超過40%以上，引發市場高度關注。
國際油價暴漲66.9%！台灣恐陷通膨惡夢 央行出手了
中東地區戰事持續蔓延，全球能源供應遭受嚴重衝擊，國際油價波動劇烈。央行因應高漲油價壓力，將今年消費者物價指數（CPI）年增率預測值自1.63％上修至1.80％。央行副總裁嚴宗大在立法院財委會報告中強調，當前穩定匯率的核心目標在於抑制輸入性通膨，而非追求出口競爭力。
家中長輩突進ICU！他感慨「對長照完全改觀」：事情多到超乎想像
隨著台灣邁入高齡化社會，長照議題備受關注。有網友分享，近來家中長輩突然住進加護病房，四個子女為此焦頭爛額、心力交瘁，讓原PO有感而發，坦言對長照機制完全改觀，引發網友討論。
2026裝修新制上路！「想做就做」模式已過 施工前須完成申請審查
（生活中心／綜合報導）室內裝修制度自2026年起逐步調整，多數工程在動工前須先完成申請與審核程序，貼壁紙、油漆 […]
TVBS爆裁員潮！名嘴昔「被離職」吐心聲：背叛感衝擊
TVBS人事異動，再度爆出裁員潮，資深主播吳安琪告別主播台，謝向榮以及方念華，前者澄清職務無異動，後者被列入「留校察看」名單，對此，TVBS發聲強調報導內容不屬實，如今風波鬧得沸沸揚揚，讓曾有過「被離職」經驗的名嘴楊月娥心有戚戚焉，坦言當時腦海中都是「被背叛感的衝擊」。
「只要媽在，家就在」天生沒手腳...81歲嬤用嘴縫衣、斷臂夾筷 獨養3兒女長大
母愛的力量究竟能有多大？在中國甘肅省白銀市的回河村，有一位高齡81歲的母親王玉氏，用她破碎的身軀演繹了震撼人心的生命樂章。王玉氏出生於1945年，天生四肢不全、沒有手腳，但在那個物資匱乏的年代，她憑藉著驚人的意志力，在丈夫外出務農期間，獨自承擔起照顧3名年幼子女的重擔。這段「無肢養家」的故事近日曝光，讓無數網友濕了眼眶，封她為「最堅強的母親」。
太熱了？高雄一夜2火警 冷氣機冒煙驚魂
太熱了？高雄一夜2火警 冷氣機冒煙驚魂
不只外表吸睛！4生肖女自帶「高質感又溫柔」，「這位」人美心更善讓人忍不住被吸引～
不只長相出眾，氣質自然出挑，更難得的是，她們內心柔軟、待人真誠，總能在不經意間散發出讓人安心的魅力。這樣的人，不需要刻意討好，也不用強勢存在，卻能在群體中默默成為大家最喜歡、最信任的存在。以下這四個生
白沙屯媽祖進香「4亂象」 網怨：麻煩香燈腳有點素質
白沙屯拱天宮媽祖進香活動正式展開，今年報名人數突破46萬，創下歷史新高，卻也引發相關亂象問題。有網友發出「抱怨文」，並列出4點提醒香燈腳們有點素質。
這3生肖要發了！財運走高擋不住 偏財悄悄降臨
這3生肖要發了！財運走高擋不住 偏財悄悄降臨
白沙屯媽祖進香「完整餐盒」被丟路邊 信眾嘆：愛心被糟蹋
白沙屯拱天宮媽祖於12日深夜11時55分起駕，展開為期8天7夜的徒步進香行程，今年報名人數突破46萬，創下歷史新高。然而隨著香燈腳人數激增，進香路上也浮現不少亂象，有網友發文分享，沿途發現完整未動過的餐盒被遺棄在路邊，引發討論。
血汗醜聞！中國海底撈承認逼迫員工賠償顧客、職場霸凌 網掀抵制潮
中國知名連鎖火鍋餐廳「海底撈」，近來醜聞連爆。一名在中國海底撈打拚6年的老員工蔣小姐在網上心碎發聲，揭露這家標榜服務至上的火鍋店，背後竟無情剝削員工。她爆料店內有個荒謬的潛規則，只要有客訴，不管誰對誰錯，員工都得自費500元人民幣（約新台幣2300元）買毛絨玩具或禮盒送客，有人甚至賠到好幾千元，簡直是在貼錢上班。
逼下屬玩桌遊累計達35小時！日本消防局爆「最奇怪的職場霸凌」熱議：到底多好玩？
日本愛知縣稻澤市消防局最近爆出一起誇張的事件，一名 40 多歲的消防隊長在值勤期間，濫用職權強迫下屬遊玩他「自製的桌遊」，時間長達半年之久。最終該名隊長遭到當地市府下令停職一個月的懲戒處分，而被迫參與遊戲同仁也一併受到警告與訓誡。
大股東喊跑！ 聯合再生慘跌停 國發基金急澄清「我們還在」
國發基金近期申報轉讓太陽能廠聯合再生4,201,476股，導致股價重挫跌停。13日晚間國發基金發布聲明表示，投資5年後策略任務已圓滿達成，故依機制釋股回收資金，強調並未全數出脫，仍保有董事席次參與治理。
民眾黨「4大理由」開除李貞秀！鍾年晃「神翻譯」讓議員直呼：被仙人跳
即時中心／綜合報導李貞秀上任民眾黨不分區立委後，就爭議連連，不僅國籍問題遲遲未解，還爆料指新竹市長高虹安拿了柯文哲700萬元，引發黨內不滿；原先堅持不退位，但昨（13）日仍遭民眾黨中評會依《紀律評議裁決準則》第32條、第36條「開除黨籍」，短短70天便火速下台。對此，資深媒體人鍾年晃也用一句話「翻譯」民眾黨聲明中列出的4大理由，讓台北市議員簡舒培直呼「李貞秀被民眾黨仙人跳了！」
一周運勢來了！2生肖慘中「下下籤」笑不出來
民俗粉專《興趣使然的解籤師》分享2026年4月12日至4月18日十二生肖運勢，其中，屬馬、屬豬這兩個生肖抽中「下下籤」運勢低迷。
要發了！4生肖財運爆發 貴人助攻事業翻紅
要發了！4生肖財運爆發 貴人助攻事業翻紅
一巴掌碎婚姻！新竹「博士男」月收僅2萬拒養小孩：養活自己都有困難
新竹女子小美（化名）2016年嫁給有博士學歷的阿強（化名），原以為找到幸福，但卻是痛苦的開始。阿強不但懷疑小美偷東西，甚至還曾對小美呼巴掌，兩人至此後分居。誇張的是，小美要求阿強負擔女兒的開銷，才揭開阿強每月僅有2萬出頭的收入「養活自己都有困難」，拒絕支付費用，甚至搞失聯。小美心寒訴請「休夫」，新竹地院判准離婚。