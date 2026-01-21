體重食量突然異常 小心是腸胃老化

最近越來越覺得，吃不下太多東西了嗎？要當心這可能是腸胃老化警訊，一般來說消化系統，會隨年紀增加慢慢變差，但相較年齡，不良的飲食習慣，如暴飲暴食、吃太多加工品，才是真正的元兇。民眾可以透過日常來檢視危機，例如吃不完一個便當或半年內體重減輕10%、經常拉肚子等等，開始從生活習慣改善，才不會小病變大病。

食物大口往嘴裡塞，不少人都以身為吃貨而自豪，但隨著年齡增長卻發現，胃口變小了。

臺安醫院胃腸肝膽科醫師 蘇志盛：「有飽足感大概就是七分滿，那它(腸胃)會有體積上的變化，那這時候大家如果要繼續吃的時候，是可以再一直喝水，或者再第二輪、第三輪，去吃到飽餐廳的時候就一直拿，還是可以再撐大，但這種體積上面的撐大，其實是有限制的。」

這樣的限制，可能會跟著消化器官的功能下降，越來越明顯，隨著唾液與胃酸分泌變少，不只是吃不下，也是讓腸胃邁入老化陷阱。

台北慈濟醫院胃腸肝膽科醫師 鄭煜明：「腸道老化就是說我們慢性發炎，最常見的其實就是病從口入，我們現在人飲食不健康，吃太多的加工食品、喝酒、暴飲暴食，這會造成我們腸道的發炎。」

別讓錯誤飲食習慣影響健康，民眾可以從日常檢視，如果連一個便當都吃不完，或是過去，午餐完後2到3小時，就覺得餓，現在卻是到晚餐時間，都還沒辦法消化，再來就是在長輩身上最明顯的，沒有節食，卻越來越瘦，甚至不斷拉肚子，這都是消化系統出問題的警訊。

台北慈濟醫院胃腸肝膽科醫師 鄭煜明：「反反覆覆地會拉肚子、會便祕，我們定義說，如果超過兩個禮拜以上，他就不像一個急性腸胃炎，這就要提起警訊 要及早就醫，或者說這個病人已經有體重減輕了，像是半年內體重減輕了10%以上。」

臺安醫院胃腸肝膽科醫師 蘇志盛：「三餐定時定量，以及你吃的就是，三餐都把這些營養均衡好，而且口味都不是太辛辣、太酸，那也沒有說愛吃消夜，這些不當的飲食習慣。」

面對腸道老化，年齡不是絕對，不良的飲食習慣才是真正殺手，而這也牽動著心血管、代謝疾病或是帕金森氏症的發生，腸保健康，才不會讓疾病找上門。

