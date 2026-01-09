體重、BMI都正常，健檢卻驗出「脂肪肝」？醫：「泡芙人｣快做1件事改善紅字

潮健康／林昱彣

台灣「泡芙人」滿街跑？ 女性體脂肪超標率「飆破九成」

正值年底健檢旺季，許多民眾收到報告後才驚覺自己有「脂肪肝」、或出現「肝發炎指數（GPT/ALT）」過高的狀況。為何體重標準、BMI 正常，健檢報告仍然寫上滿滿的紅字？國泰綜合醫院社區醫學部部主任莊海華醫師受訪指出，現代人飲食西化、多吃少動，脂肪肝早已不再是印象中「肥胖者的專利」，事實上四肢纖瘦的「泡芙人」風險也不可謂不低。

「台灣人的體型看起來或許沒有很胖，但『體脂』過高情況卻非常嚴重，『泡芙人』可說是滿街跑！因此脂肪肝的盛行其實『一點都不意外』。」莊海華醫師指出，台灣成人肥胖盛行率約在五成左右，若進一步檢視「體脂率」，據《2017-2020國民營養健康調查》指出，男性約有 80.65% 體脂過高、女性更達到 91.77%；換言之，100位女性中僅有9人體脂正常。

「台灣人常說『肝若不好，人生是黑白的』，大家對肝指數異常其實非常焦慮。」

莊海華醫師說明，肝臟除了是解毒中心，更是儲存能量、負責調控血糖與血脂的代謝樞紐。脂肪肝最基本的概念，就是「倉庫中的雜物太多」，堆滿了定期儲存的脂肪。部分民眾看到健檢報告上的肝指數（GOT/GPT）升高，第一直覺常是「最近太操勞」、「太晚睡」。事實上，雖然睡眠不佳確實會間接影響代謝，但臨床上肝指數升高，絕大多數並非單純因為「疲累」，而是脂肪肝已經出現「發炎」。

脂肪肝成為新一代「國民病」？ 未及時治療恐譜出「肝癌四部曲」

脂肪肝的進程大致可分為兩階段：第一階段是單純的「脂肪堆積」，就像倉庫堆滿了東西，但環境還算整齊乾淨，此時抽血檢驗肝指數，數值尚屬正常；第二階段則是「脂肪過多加上發炎」，就像倉庫不但東西堆太滿，還開始滋生蚊蟲、環境髒亂。當超音波顯示有脂肪肝，且抽血發現 ALT（GPT）指數偏高，極有可能是「脂肪性肝炎」（MASH）正在發生。

「許多上班族的肝發炎指數雖未達重症標準，卻已是明顯警訊；若因沒有不適感而置之不理，長期下來仍可能造成肝臟不可逆的傷害！」莊海華醫師指出，肝臟處於長期發炎，下一步就可能逐步發展、甚至跳級成肝纖維化、肝硬化，甚至邁向「肝癌四部曲」（慢性肝炎 → 肝纖維化 → 肝硬化 → 肝癌）的結局。此類患者遍布年輕人與中年族群，臨床上最常見的上班族案例，其 ALT 指數約在 100 上下、AST 約 40-50，雖未達到重症程度，但已是明顯警訊。

「面對這類患者，我會直接建議：想保肝，你需要的是減肥！」莊海華醫師強調，減重是逆轉脂肪肝最直接有效的方式。臨床經驗顯示，患者只要減去 5% 體重就能看到改善；若能減去 10% 體重，絕大多數的肝指數都能恢復正常，脂肪肝程度也會大幅減輕。

瘦子也可能會得脂肪肝！ 醫曝「1藥物」有望成治療利器

壞消息是，脂肪肝並非為肥胖者的專利；莊海華醫師指出，臨床上有一群「Lean MASH」（纖瘦型代謝性脂肪肝炎）族群，其外觀看起來並不肥胖、四肢纖細，但脂肪主要堆積在腹部（中心型肥胖）。該族群因「天生體質」或長期攝取「高果糖糖漿」，導致肝臟代謝功能異常，此時藥物介入便成為重要選項。

近期美國 FDA 核准 GLP-1 腸泌素針劑（semaglutide）用於治療脂肪肝，為臨床治療帶來新契機。根據權威期刊《新英格蘭醫學期刊》（NEJM）刊載之第三期臨床試驗「ESSENCE」結果顯示，semaglutide能有效改善 62.9% 患者的脂肪性肝炎，並使 36.8% 患者的肝纖維化獲得改善。

莊海華醫師補充，根據 2025 年歐洲肝臟年會發表的最新數據，上述療效僅約一半來自於體重減輕；其餘益處則源於藥物本身的抗發炎作用，以及對葡萄糖、肝醣及脂質代謝的調節。「semaglutide的價值，在於將身體的代謝系統『拉回正常軌道』！」

每天運動仍有「爆肝」風險？ 醫籲年輕人：盡早把「這習慣」戒掉

儘管目前已有實證有效的藥物，莊海華醫師仍提醒，生活與飲食型態的調整才是防治脂肪肝的核心舉措。在飲食方面，首要避開的地雷便是「高果糖糖漿」，尤其上班族最愛的下午茶甜點與手搖杯，往往會添加多餘的糖分；另外，上班族在下班後也常約小酌飲酒，而酒精在代謝過程中，乙醛會轉化成「乙酸」，釋放物質干擾細胞的代謝功能，而使脂肪堆積在肝臟形成脂肪肝。

「簡單來說，舉凡含糖、含酒精且『喝進肚子的液體』，建議大家能避則避，最好養成絕對無糖的習慣，連微糖都不要碰！」莊海華醫師也建議年輕上班族，多吃原型食物、減少加工食品攝取；已出現脂肪肝狀況者應在醫師評估下適度介入治療，將體重減輕 10%，絕大多數的肝指數與脂肪肝都能獲得顯著逆轉。

「不少民眾自認有運動習慣，飲食就不忌口，這是相當錯誤的觀念！」莊海華醫師分享，診間曾有一名男性患者熱愛運動，每週健身、騎車都有教練陪同，自認體能極佳而忽視飲食控制與藥物依從性，結果最終仍發生出血性中風。這顯示單靠運動無法完全抵銷精緻飲食帶來的危害。

隨著 semaglutide 等藥物問世，治療脂肪肝與代謝問題已比過去進步。莊海華醫師強調，藥物有望將失衡的代謝系統拉回正軌，但若不願避開生活中的飲食地雷（如含糖飲料、加工食品），脂肪肝風險恐怕難以根除。唯有找出個人生活型態的痛點並加以修正，搭配合適的藥物介入，才是逆轉脂肪肝、實現長期健康的根本之道。

