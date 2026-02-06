體驗中台灣服飾商圈邁向永續新樣貌 天津路年貨大街熱鬧登場

台中市天津路年貨大街今6日盛大開鑼。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】被譽為「台中五分埔」的天津路服飾商圈，年度重頭戲「2026天津路年貨大街」自今（6）日起至2月15日於天津路二段（中清路至梅川西路）盛大登場。台中市政府經濟發展局表示，今年活動以「天馬盈門．津添財氣」為主題，結合限量紅包福袋、滿額抽好禮、捷運合作抽獎及精彩舞台展演，邀請全國民眾在春節前夕來台中採買新衣、添購年貨，一同感受中台灣服飾之都的熱鬧氛圍與永續新樣貌。

經發局長張峯源指出，天津路服飾商圈三十多年來陪伴無數市民迎新送舊，是中台灣最具代表性的服飾街之一，不僅承載濃厚的年節記憶，也展現台中商業的活力與韌性。近年經發局持續陪伴商圈升級轉型，導入數位抽獎系統、行動支付及數位行銷工具，讓傳統批發型商圈逐步邁向兼具數位力與永續意識的「綠色商圈」，張局長同時也感謝天津商圈長期配合物調券、台中購物節等市府政策，共同活絡城市消費動能。

中市府經發局張峯源局長致詞。（圖/記者廖妙茜拍攝）

天津商圈主委張聖明表示，商圈內聚集百餘家服飾店家，涵蓋日、韓、港等多元流行款式，以「貨源直接、款式多、價格實在」深受消費者與零售業者青睞。在經濟部及市府經發局多年輔導下，商圈從傳統批發集散地成功轉型為兼具品牌力與美學特色的成熟商圈，近年更導入雲端抽獎系統與行動支付，讓年貨大街不僅熱鬧，也更加便利。

經發局說明，今年活動加碼推出限量500份「紅包福袋」，民眾只要100元即可購得，並有機會抽中55吋液晶電視、寶馬兒童電動車及高額購衣券等好禮；活動期間於會員店家單筆消費滿300元，還可參加總價值高達60萬元的抽獎活動，獎項包含最新款iPhone 17、機車、液晶電視及多項購衣券。此外，每逢週六、日晚間，商圈也規劃多組音樂與舞蹈團隊輪番演出，讓民眾在採買年節服飾、品嚐美食的同時，也能沉浸在熱鬧歡樂的節慶氛圍中。

民眾現場挑選年貨。（圖/記者廖妙茜拍攝）

經發局補充，其中值得一提的是，今年活動持續響應聯合國永續發展目標，結合捷運大眾運輸及低碳生活理念，以深化「綠色商圈」行動。民眾凡於活動期間搭乘捷運至「文心中清站」，掃描站內指定立牌QR Code，即可再獲得一次抽獎機會，有機會把55吋液晶電視或台中捷運一日票帶回家，讓逛年貨、買新衣也能兼顧環保與便利。

經發局強調，天津路年貨大街不僅延續傳統年節的熱鬧與人情味，更融入數位創新與永續思維，打造兼具溫度、效率與環保概念的購物體驗，誠摯邀請市民朋友攜家帶眷前來走春採買，感受馬年專屬的節慶魅力。