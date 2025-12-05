體驗乳牛飼養管理 高中職生齊聚南大附中跨域學習

全國多所農業相關科高中職學生齊聚南大附中參與酪農體驗營，跨域學習乳牛飼養管理。（記者汪惠松攝）

記者汪惠松／永康報導

一一四年全國學生酪農體驗營在南大附中舉行。吸引全國多所農業相關科高中職學生參與，透過牛隻疾病與預防、草原管理、乾草調製等充實的課程安排，深入認識台灣酪農產業，並親身體驗乳牛飼養管理的專業流程，充分展現農業教育扎根的能量。

由中華民國酪農協會主辦、南大附中協辦體驗營，由酪農協會聘任專業講師群與南大附中畜產保健學程共同規劃，課程從牛隻疾病與預防、牧場管理注意事項、牧草營養與應用等面向切入，讓學生從基礎知識到產業現場能完整接軌。亦安排學生至新化畜產試驗所現場觀摩飼料調製示範與牧場設備，使學員在實作中理解酪農產業的專業細節。

參與的高中職學生表示，能夠近距離觀察乳牛、親自體驗牧場工作，是難得且深具啟發的學習經驗，也讓他們對未來投身畜產、乳肉品、動物照護或農業科技等領域更有方向。南大附中畜產保健學程教師團隊亦在活動中展示學生平日畜舍管理、動物保健與檢診技術的成果，促進與全國學生之間的技術交流。

酪農協會表示，期望透過全國性的體驗活動，引領青年了解台灣乳品產業的重要性，及酪農在食品安全、動物福利與永續農業中的關鍵角色。同時，也肯定南大附中在農業教育上的深耕與專業設備，成功讓體驗營圓滿順利。

兩天活動在熱烈交流與滿滿收穫中劃下句點。南大附中將持續與產官學界合作，提供學生多元且深度的農業學習場域，培育更多具專業素養與實務能力的新世代農業人才。