體驗低配電腦痛苦！《FPS Quest》畫面幀數就是你的生命值

最近一款名為《FPS Quest》的獨立遊戲，為玩家帶來了一個非常有創意的機制，直接將玩家的「生命值（Health）」與「畫面幀數（Framerate）」綁定。在一般的射擊遊戲中，不管生命值剩多少，玩家都希望能保持流暢的畫面；但在這款遊戲裡，一旦受到傷害，不只角色生命值下降，就連遊戲的流暢度也會跟著下跌，讓戰況變得更加絕望。

FPS 一語雙關！幀數就是你的血量！（圖源：FPS Quest）

《FPS Quest》的核心玩法正如其名，是一款以 FPS（第一人稱射擊）為基礎，同時也玩 FPS（每秒幀數）雙關語的作品。為了在不斷惡化的效能中存活，玩家必須即時進入「設定」介面進行畫面上的「最佳化」調整，像是降低牆壁、敵人或武器的畫質，甚至可以更激進的直接移除柱子、天花板或地板等場景物件來換取更高的 FPS。

然而，過度調整也會伴隨著非常高的風險，刪除太多物件可能會導致遊戲世界變得更加危險、混亂，甚至出現詭異的破圖現象。隨著遊戲進行，玩家還能取得特殊腳本能力，像是通過滑鼠滾輪控制 FPS 加速或減緩遊戲速度，展現如同「子彈時間」般的戰術優勢。

《FPS Quest》結合了 Roguelite 元素，玩家將在每次重新組合的關卡中對抗充滿故障特性的敵人，並與試圖影響玩家的各方勢力互動，像是維護開發願景的「管理者」，或是鼓勵利用 BUG 走捷徑的「越界者」。開發團隊特別強調，遊戲內的低幀數表現純屬「模擬」機制，主要是將低 FPS 的痛苦轉化為有趣的遊戲挑戰，並不會真的拖慢玩家電腦的實際硬體效能。目前本作還沒有公開發售日期，有興趣的玩家們可以先加入願望清單。