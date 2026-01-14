體驗先行、精準媒合 攜手企業打造友善中高齡就業環境

北分署銀髮人才資源中心持續輔導三商家購股份有限公司，落實中高齡友善職場實踐。(勞動力發展署北分署提供)

記者鄭鈞云／基隆報導

隨著少子化與高齡化趨勢，臺灣勞動人口結構正快速轉變。根據內政部統計，六十五歲以上人口占比已達百分之二十點０六，正式邁入「超高齡社會」，中高齡及高齡者逐漸成為企業重要的人力來源。為回應勞動力結構轉變，並協助中高齡者順利重返職場，勞動力發展署北分署銀髮人才資源中心與企業合作，推動「職場體驗式徵才」，打造更符合中高齡需求的就業媒合模式。

北分署銀髮人才資源中心指出，「職場體驗式徵才」以「先體驗、再媒合」為核心，透過實作取代單向面試，讓中高齡求職者在應徵前即可實地了解工作內容與環境，降低對新職務的陌生與不安；同時也協助企業在正式進用前觀察求職者的實作表現與工作特質，提升媒合品質與聘僱穩定度。

廣告 廣告

以三商家購股份有限公司旗下「美廉社」為例，過去在門市人力招募經驗中發現，不少中高齡求職民眾對設備操作缺乏自信，也對工作內容的適應度存有疑慮。為協助求職者在正式面試前更清楚掌握實際工作情境，美廉社與北分署銀髮人才資源中心合作辦理中高齡「職場體驗式徵才」，安排模擬實作活動，讓民眾實際操作POS系統，並體驗商品整理與包裝流程。

透過沉浸式體驗與分解步驟的引導說明，參與民眾得以逐步釐清對門市工作的疑慮，也更能精準評估自身是否適任，降低因資訊不足而產生的退卻與不安；企業端亦能在招募前更具體觀察求職者的實作表現，提升媒合成效。

在人員進用後的培訓與留任上，美廉社也依中高齡人力特質調整作法，人事管理部黃經理表示，因應中高齡員工的學習節奏，公司將訓練期由原本十四天延長至三十天，透過重複實作與階段性複習，降低訓練壓力；同時搭配世代溝通與協作，建立不同年齡層員工間的理解與信任，營造友善包容的職場環境，協助中高齡員工更快融入團隊。在這套「先體驗、再進用、後續強化培訓」的制度下，目前透過體驗式徵才進用的十三位中高齡新進員工，整體適應與工作表現均相當穩定，展現企業與求職者雙方互利的實際成效。