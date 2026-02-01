體驗北橫粉紅浪漫 跟著「2026北橫櫻花散步地圖」賞櫻去

【記者 劉蘇梅／桃園 報導】隨著春意漸濃，北台灣最負盛名的賞櫻盛事——「2026北橫櫻花季」正式揭開序幕！桃園市復興區北橫沿線擁有多元櫻花品種，包含山櫻花、枝垂櫻、八重櫻、昭和櫻及千島櫻等，粉嫩色彩將從1月下旬一路接力盛開至3月下旬。桃園市政府誠摯邀請民眾沿著台七線展開追櫻之旅，透過最新發布的「賞櫻地圖」，探尋專屬於北橫的粉紅浪漫秘境。

首波花訊由台灣原生種山櫻花與優雅的枝垂櫻打頭陣。 深緋紅色的山櫻花目前已於角板山行館、東眼山、羅馬公路及爺亨一帶熱情綻放；而位於詩朗道路的枝垂櫻則以柔軟下垂的枝條，形塑出如粉紅瀑布般的絕美景致。這兩種櫻花預計於2月初進入盛開期，以桃紅與粉紅交織的色調，為北橫櫻花季交響曲譜出動人的前奏。

廣告 廣告

進入2月中旬至3月下旬，北橫將迎來最壯觀的「櫻吹雪」時節。 屆時，八重櫻、富士櫻與吉野櫻將接力進場，從詩朗道路蔓延至爺亨道路；緊接著，比亞外、卡維蘭部落、光華櫻花故事林道，以及著名的中巴陵「櫻木花道」也將被昭和櫻染紅。而在海拔較高的拉拉山遊客中心與上巴陵中心路，千島櫻將作為壓軸，於2月底至3月中旬熱烈綻放，為長達兩個月的花季畫下完美句點。

為了讓旅客精準掌握花蹤，桃園市政府觀光旅遊局特別推出「2026北橫櫻花散步地圖」。 局長陳靜芳指出，市府團隊參考歷年花況大數據，整理出詳細的賞櫻指南，民眾可至「桃園市政府風景區管理處」或「探索北橫」粉專下載。透過地圖指引，無論是規劃一日快閃賞櫻，或是二日慢遊拉拉山部落，都能在漫山粉黛中感受北橫山林的自在與靜謐。

桃園市政府風景區管理處臉書粉專自115年2月1日起，將於每週固定更新最新花況資訊，民眾上山前可先確認各景點開花進度。春暖花開之際，不妨遠離塵囂，走進桃園復興區，親身體驗這場不間斷的粉色視覺饗宴。 (圖：桃園市政府風景區管理處提供)