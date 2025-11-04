體驗名間松柏嶺風情 野茶祭巡田祭登場

野茶祭與巡田祭歡迎參訪七星碉堡與地方人文。（記者扶小萍攝）





名間鄉是南投縣茶鄉，鄉公所與地方結合舉辦2場以茶與生態為主題的盛典，免費入場，歡迎民眾共襄盛舉，感受「名間風土」的魅力。

11月8日至9日，「野茶祭風土茶盛市」將於名間鄉松柏嶺受天宮廣場盛大登場。活動以「喝茶、聽茶、識茶」為主題，結合茶文化、地方創意與永續理念，邀請民眾在秋日微風中，共同親近土地、品味茶香與風土。

歡迎大眾參與喝茶聽茶識茶。（記者扶小萍攝）

活動由吾島文化有限公司主辦，經濟部指導，松柏嶺受天宮、名間鄉公所及南投縣名間產業觀光發展協會協辦。現場聚集多家在地生態茶品牌，推廣友善耕作的茶葉與永續理念，同時設有職人講座、茶鄉手作體驗與「百年茶街實境解謎」遊戲，讓參與者在遊逛之間深入了解名間的文化底蘊。

廣告 廣告

巡田祭歡迎親子參與。（名間鄉產業觀光發展協會提供）

名間鄉擁有獨特的紅土、風土與百年製茶文化，孕育出多樣茶香與人文故事。主辦單位表示，透過「野茶祭」的舉辦，希望讓更多人看見茶產業與生態、文化、生活間的連結，讓茶不只是飲品，更是一種生活方式的體現。

現場也集結多元文創攤位與在地美食，讓民眾能在廟埕間享受豐富的茶香盛宴。

11月9日「巡田記－探險活堡」名間碉堡農藝市集將於七星陣地碉堡群熱鬧登場。結合碉堡歷史、生態農藝與親子互動，邀請民眾一同走進名間的茶山秘境，體驗自然與文化交織的農鄉魅力。

由南投縣名間產業觀光發展協會主辦，農業部指導，名間鄉公所與交通部觀光局參山風管處協辦。以「親子同樂、友善環境、體驗名間」為主軸，設有手作體驗、農園導覽、免費染布活動與在地小農市集，帶領民眾在遊樂之中學習土地知識。

現場秉持「垃圾不落地」理念，推廣永續旅遊與環境教育。同時推出超值預售票方案，民眾只需300元，即可參加兩場手作體驗與一場農園導覽，並可獲得限量造型橡皮擦紀念品。

名間鄉擁有多座歷史碉堡與豐富的農作景觀。主辦單位表示，希望透過「巡田記」系列活動，讓更多家庭在寓教於樂的氛圍中，認識名間的文化底蘊與自然價值，讓孩子從土地中學習，從體驗中感受地方的溫度。

活動當天從上午9點至下午5點，於七星陣地碉堡群熱鬧展開，歡迎大小朋友共襄盛舉。



更多新聞推薦

● 陳漢典、Lulu高雄合體甜蜜跨年！ 「雄嗨趴」火力全開迎2026