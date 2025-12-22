體驗在地社區文化與環境 亞太青年高峰會6國青年走訪高雄寶來與六龜地區





2025年第6屆亞太根與芽青年高峰會暨SIG跨校交流論壇在長榮大學舉行，高峰會以GenEarth Beyond！青年動起來為主題，有來自台灣、海地、坦尚尼亞、印尼、蒲隆地、菲律賓、日本等10國超過100位青年領袖參與。為延伸此國際交流，長榮大學舉辦國際參訪活動，邀請6個國家與會代表等，前往高雄寶來與六龜地區走訪USR場域，體驗地方社區以文化、環境與行動實踐永續發展的歷程。

環境教育國際實驗學院院長洪慶宜表示，該校長期深耕高雄寶來與六龜地區，透過教育部USR「相約檨仔腳」計畫，協助地方社區發展行銷獲得良好成果。此次結合學院結合國際處資源，邀請來自越南、馬來西亞、坦尚尼亞、蒲隆地、波蘭及台灣等6個國家與會代表及該校國際生，走訪高雄寶來與六龜地區的USR場域，及生態教育中心協力造屋教師John Lamorie的「5號橋」場域。

廣告 廣告

一行人首站參訪高雄寶來的檨仔腳文化共享空間，由計畫團隊說明莫拉克風災後，社區如何以文化為核心，逐步推動地方創生與社區共好。共享空間執行長李婉玲說，寶來的重建是透過居民長期投入、彼此陪伴與共同學習，從生活文化出發，逐步發展出結合社區關懷、居民培力與永續經營的行動模式。

李婉玲表示，寶來社區歷經10餘年重建，逐漸形塑出以寶來陶、植物染與土窯胖為特色的社會企業模式，展現面對災後挑戰所累積的韌性與創新能量。活動也融入食農教育體驗，親手製作寶來麵包與植物染粉粿，認識如何從食材選擇、製作過程到文化意涵。期望透過食物，讓更多民眾理解土地、農業與生活間的深層連結。

接著走訪六龜5號橋場域，拜訪旅居台灣的加拿大籍環保行動者John Lamorie 與其妻子Shelly。夫妻倆長期投入資源回收與循環利用行動，John以廢紙製作紙磚並實際運用於建築實作，被社區暱稱為紙磚之父。透過分享，國際學生見證永續理念如何在日常生活被具體實踐，也感受到跨文化行動帶來的啟發力量。

洪慶宜院長表示，此次參訪活動，讓國際生與本地學生從看、聽、做、吃多元方式，理解台灣社區如何結合文化探討、環境關懷與居民行動，走出災後、邁向永續，也為第六屆亞太青年高峰會的交流成果注入更具體的在地實踐經驗。該學院未來會持續透過國際交流與場域導向學習，串聯在地社區、USR 計畫與國際夥伴，讓永續經驗被更多國際青年認識並帶回各自的國家實踐。

更多新聞推薦

● 政院提名7名中選會委員人事 提名游盈隆任主委、胡博硯當副主委