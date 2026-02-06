體驗夜間山林之美！屏東「奇幻大津」璀璨點燈

屏東縣高樹鄉一年一度的夜間藝術活動-「奇幻大津」，昨（5）日晚間盛大開幕。縣長周春米與高樹子弟、雙金男星劉冠廷一同走進夜光森林，為活動揭開序幕。現場結合光影藝術與環境聲景，帶領民眾穿梭山林，展開一場結合自然與藝術的沉浸式旅程。

周春米同台「雙金男星」劉冠廷 為活動揭開序幕

周春米與劉冠廷穿過如瀑布般的光影拱門，踏上光影和自然交織的沉浸式旅程。圖／台視新聞

穿過宛如瀑布般的光影拱門，璀璨燈海映入眼簾，屏東縣高樹鄉一年一度的夜間藝術活動「奇幻大津」，本次由縣長周春米同台高樹子弟「雙金男星」劉冠廷，一起踏上光影和自然交織的沉浸式旅程。

劉冠廷說，能在這麼有靈氣的地方為活動站台讓他相當興奮，也提到與縣長一起走完步道後，覺得整體氛圍「做的非常非常的奇幻」。

結合光影藝術、環境聲景！ 活動一連舉辦至3/4

走進劉冠廷的家鄉，大津瀑布變身不同以往的樣貌，當夜幕降臨，森林、瀑布與光影藝術相互融合，引領民眾放慢腳步，細細感受山林之美。

「奇幻大津」去年因颱風影響，大津步道嚴重受損而停辦，今年活動順利回歸，縣府特別規劃多組主題燈座，讓民眾沿著山林步道層層探索，感受大津不一樣的夜間魅力。縣長周春米說，今年在瀑布森林規劃10座燈組，並以瀑布區「滿坑滿谷」的花燈、花海作為壓軸亮點。

當夜幕降臨，森林、瀑布與光影藝術相互融合，縣長周春米說，今年以瀑布區「滿坑滿谷」的花燈、花海作為壓軸亮點。圖／台視新聞

「奇幻大津」活動將一路持續到3月4日，現場也同步推出限量好禮，邀請民眾走進山林夜色，留下難忘回憶。

屏東／蘇世偉、李承庭、許修銘 責任編輯／周瑾逸

