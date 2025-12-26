體驗女上男下 他隔天驚見紫茄子

男子嘗試女上男下體位造成陰莖白膜破裂。醫師邱鴻傑表示，若延誤黃金治療時機「恐造成永久性勃起功能障礙」。

一名58歲男耶誕夜與女友嘗試「女上男下」體位，過程中突然聽見私密處傳來一聲清脆異響，勃起狀態瞬間消退，下體腫脹變色；原誤以為拉傷，直到隔天起床驚見變「紫茄子」緊急就醫，確認為俗稱「陰莖骨折」的陰莖白膜破裂。經接受修補手術，才避免造成永久性勃起功能障礙。

亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑指出，陰莖「骨折」其實是包覆在陰莖海綿體外層、負責維持勃起硬度的白膜，在強烈外力下產生撕裂，多發生在動作過快或姿勢不穩的性行為，尤其以扭動角度變化最大的女上男下體位。有些患者會出現劇烈疼痛或陰莖彎曲，但部分患者會因初期疼痛不明顯延誤黃金治療時機，「恐怕會造成永久性勃起功能障礙」。

醫師先處理患者外部包皮以完整暴露受傷部位，接著找出白膜破裂位置與出血點，再將撕裂的海綿體與白膜逐層縫合修補，避免日後出現彎曲或勃起障礙。受傷後24小時內接受手術，多數患者可恢復正常性功能。

邱鴻傑提醒，中高齡男性因結締組織彈性下降，陰莖在勃起狀態下承受外力的能力較弱，容易因激烈動作受傷，但年輕人玩過頭受傷的案例也不少。呼籲若感覺姿勢不自然或出現疼痛應立即停止，若出現腫脹瘀青、變色或突然軟掉應盡速就醫檢查，別錯過黃金治療期。