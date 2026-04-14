體驗式學習領導力培訓課程推薦企業人才培育
【商家指南推廣專題】
如今，領導力與溝通力已成為職場關鍵能力。今天要介紹的渥盛集團awesome GROUP，因長年深耕人才培育領域而入選體驗式學習領導力培訓課程推薦名單，他們從個人成長出發，延伸到組織合作與關係發展，並以高度參與的學習設計，滿足各身份與職業族群對企業人才培育的需求。
渥盛的發展可追溯至1996年，當時國際體驗式教育品牌AsiaWorks亞洲行將體驗式學習引入台灣，成立大中華區台灣分公司，正式展開領導教育與人才培育工作。渥盛創辦人盧均瑜（Linda Lu）女士接觸這套學習模式後發現，透過實際參與、反思與互動的學習方式，學員更容易覺察自身慣性與限制，並在行動中產生轉變，因此決定創立體驗式學習領導力培訓課程推薦品牌。
早期推動體驗式教育並不容易，多數企業培訓仍以理論與技能授課為主，對於強調體驗、互動與自我覺察的學習模式抱持觀望態度。渥盛選擇回到教育本質，持續累積學員的學習成果與口碑，讓更多企業經營者與專業人士理解這類學習帶來的影響能延伸至日常決策、合作方式與自我管理。
隨著學習需求提升，渥盛的課程內容從個人成長延伸到領導力、組織合作與關係發展，並建立更完整的教育架構。2017年，為整合多年發展的課程與品牌系統，組織正式升格為渥盛集團，形成涵蓋個人、企業與關係發展的學習平台，也建立體驗式學習領導力培訓課程推薦口碑。
對渥盛而言，教育是支持人看見可能性並採取行動的過程，能幫助每個人成為自己的領導者，而領導力是願意承擔責任、主動創造改變的態度，因此課程會引導學員在真實情境中練習決策、合作與承諾，呼應品牌長期堅持的信念：「教育是改變世界的DNA，讓每個人成為自己的領導者。」
課程規劃上，渥盛集團以三大學苑為主要架構。領導學苑提供領導基本課程，聚焦於個人在領導路徑上的基礎練習；商學苑則開設「聽說解鎖・深層溝通工作坊」與「要贏沒有秘密工作坊」，讓學員在互動與體驗中更深入地理解溝通與合作；家庭學苑包含「女性工作坊」與「家庭平衡與整合工作坊」，幫助學員把關係中的理解、責任與整合帶回生活。
除了實體課程，渥盛集團也推出書籍作品《Singing in the rain》與《要贏沒有秘密》，幫助學習者在課堂之外保有延伸思考與自我整理的媒介，品牌亦提供企業人才培育，協助組織將領導力與溝通能力落實於實際運作中。
渥盛以實體課程為主，運用「專業、信任、影響力」創造支持學習的場域，幫助參與者在互動中探索自我、建立責任感，並培養在不同場景中發揮影響力的能力。
未來，品牌將持續精進課程品質與品牌影響力、深化與企業及教育機構的合作，期待透過教育培育更多具行動力與責任感的領導者。若你正評估適合自己的成長路徑，或想導入更具參與感與覺察深度的企業人才培育方式，渥盛集團打造的學習架構與課程設計，便是值得參考的體驗式學習領導力培訓課程推薦選擇。
更多體驗式學習領導力培訓課程推薦資訊請洽以下連結
品牌：渥盛集團awesome GROUP
電話：02-27473050
地址：台北市松山區南京東路五段213號8樓
營業時間：週一至週五 09:30-18:30
以上訊息由渥盛集團awesome GROUP提供
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