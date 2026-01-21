體驗按摩療程突缺氧暈厥 女批業者處理消極提告

店家一早營業，不少客人光顧，兩層樓店面從美髮、美甲、按摩各項服務都有，這家美容集團在台超過300家分店，現在傳出糾紛。一名顧客林小姐體驗按摩療程，控訴按摩師操作儀器的手法拙劣，被弄得全身不舒服，做完後在店內盥洗時更突然缺氧暈厥。

顧客林小姐表示，「每天看到這個疤我都想到那天恐怖的遭遇，就是妳真的得靠自己爬出美容室求救，然後留下一個永遠不可能不見的疤，這個對任何女人來說都是很重的傷害。為什麼你那麼大的集團就不把我當成一個人在對待？」

兩度倒地不起，撞出長長傷痕，臉部當場破相。林小姐質疑按摩師的手法不佳，讓她趴在按摩床太久才會缺氧昏倒，倒在店內的那段時間也沒有員工上前協助，事後的處理更是消極。

案發美容集團分店業者回應，「公司非常非常的有誠意、很誠懇地在處理這件事情，而且我們已經用最快的速度在做回應了，然後在這邊不便做任何的說明，我們都已經委由公司的律師處理。」

林小姐經就醫，被醫師告知須長期接受雷射治療才能淡化傷疤，但無法消除，向業者協議賠償但和解破局，如今已對業者提起刑事訴訟，不排除後續附帶民事求償。而案發的分店在新北市新莊，業者低調回應全案已進司法程序，交由律師做後續處理。