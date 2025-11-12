體驗林園濕地生態與清水巖奇岩地景之美 高雄乘風而騎林園場圓滿結束

記者鍾和風/高雄報導

高雄市政府觀光局主辦的「高雄乘風而騎」系列活動，今年最終場於8 日於林園海洋濕地公園畫下句點。活動由「高雄市國際自行車觀光促進協會」專業領騎帶領民眾一探林園之美，並搭配「高雄市林園區紅樹林保育學會」及「林園愛鄉協會」進行導覽解說，讓民眾深入了解海洋濕地公園、紅樹林生態、汕尾海堤、市境之南樹等林園地標，今年更首度造訪兼具珊瑚奇岩、豐富生態及宗教神話特色的「清水巖風景區」，讓民眾大喊不虛此行！

觀光局長高閔琳表示，「高雄乘風而騎」結合地方導覽、生態體驗、市集與音樂表演，積極推動永續觀光、綠色旅遊，並與地方社區或文史團體合作；充分展現城市結合自然、人文與地方創意的能量，也讓遊客深入探索高雄多元的風貌與活力。今年林園場次活動除帶領民眾騎單車深度體驗林園的漁村與宗教風情外，主場地林園海洋濕地公園更以「草地派對」為主題，設計一系列寵物友善的「毛起來玩」互動遊戲，吸引不少毛爸媽帶著家中毛孩一起闖關、聽音樂、逛市集、吃美食，度過愉快的秋日時光。

導覽老師帶領民眾認識紅樹林生態與汕尾海堤特色，體驗在地自然風光。(圖/觀光局提供)

高閔琳補充，2025「 高雄乘風而騎」活動自 9 月啟動，首站「三民場」主打城市綠廊與鐵道文化；10 月「岡山場」走訪岡山老街與空軍歷史，展現舊城再生魅力；11 月「鳳山鳥松場」以都會生態串連衛武營及澄清湖兩大景點；最終場次「林園場」以「濕地與珊瑚礁奇岩景觀」為主題，帶領民眾走進市境之南，感受濕地生態與清水巖奇岩地景之美。活動同時串聯超過 30 家在地店家、導覽團隊與創意品牌，讓地方故事、景點與特色商品被更多人看見，成為高雄推動低碳旅遊與慢騎文化的重要品牌。

林園海洋濕地公園草地派對現場，民眾與毛孩一同參與「毛起來玩」互動遊戲，氣氛熱鬧。(圖/觀光局提供)

本年度最終場次林園場貴賓雲集，包括林園紅樹林保育學會蘇文華理事長、林園愛鄉協會陳俊強前理事長、高雄市國際自行車觀光促進協會柯德宏理事長、123 視障追風協力車協會林源斌總幹事、高雄市自行車商業同業公會黃國民理事、魚社長（極致石斑魚專家養殖場）蘇德威社長等均到場支持；此外，高雄市議會李雨庭、王耀裕、邱于軒議員，以及林園區簡水彬區長、高雄市旅行商業同業公會鄭雪玲副理事長亦親自來到現場參與活動、與民眾同樂。活動結束後，不少鐵粉紛紛敲碗，期待明年度的「乘風而騎」活動。

高雄週週有活動，本週末11 月 15、16 日，由觀光局主辦「高雄鹹酥雞嘉年華」、11 月 22、23 日「2025 高雄咖啡節」、11 月 29 日「海線潮旅行音樂市集」等將連番登場；就是要讓市民遊客每個週末連假都能充分感受高雄的觀光魅力與活動多樣性。

