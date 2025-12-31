體驗森林療癒度假體驗 天成逸旅蝴蝶谷璀璨重生

沉浸在國家森林遊樂區內的溫泉渡假旅店，「天成逸旅～蝴蝶谷」終於啟用。（圖：天成逸旅提供）

林業署所轄的花蓮富源國家森林遊樂區，其內的「蝴蝶谷溫泉渡假區」以優質泉質與自然景觀深受喜愛。歷經0403地震影響觀光，原經營團隊提前結束營運後，林業署積極尋覓合作夥伴，最終攜手天成集團旗下在地深耕的「瑞穗天合國際觀光酒店」，以全新品牌「天成逸旅～蝴蝶谷」重新亮相，致力打造升級蛻變、永續共生的森林溫泉度假勝地。

林業署表示，此次與具備永續觀光理念與實績的天成集團合作，透過公私協力，期待「天成逸旅～蝴蝶谷」能成為國家森林遊樂區內推動生態旅遊、促進地方觀光產業復甦與升級的典範。

天然溫泉加spa設施，是旅遊喜愛泡湯的景點之一。（圖：天成逸旅提供）

天成集團指出，「天成逸旅～蝴蝶谷」將延續與自然共生的優勢，進行軟硬體優化革新。園區核心的珍貴溫泉資源將持續提供療癒體驗，無論是客房私人湯池或規劃升級的戶外風呂區，都能讓旅客沉浸於泉質滋潤與山林靜謐。集團將運用豐富經驗，重新梳理客房產品。從動線便利的會館客房、充滿和風靜謐感的套房，到保有高隱私的獨棟別墅，均在舒適度與設計感上提升，讓窗外森林綠意成為最奢華的裝飾。園區也將更緊密串聯森林遊樂區步道系統，引領旅客探索蝴蝶谷、溪流與原生樹海，體驗四季山林之美。

新團隊加入後，房務設施也升級更新。（圖：天成逸旅提供）

為迎接全新開幕，「天成酒店」與「天成逸旅」品牌同步推出優惠住房專案，提供一泊二食或一泊三食體驗，房價自新台幣8800元起，邀請旅客前來感受花蓮溫泉季的深度旅遊饗宴。（梁國榮報導）