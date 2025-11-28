]體驗活歷史！台南北區新教案《入城過生活II》正式亮相
〔記者王姝琇／台南報導〕台南市北區區公所今天發表114年度社造成果，全新開發的在地教案《入城過生活II》，以咸豐年間的小北門生活史為核心，帶領學生跟著故事主角「阿榮」走進1850年的府城街巷，重新理解庶民的一日入城日常。
《入城過生活II》延續去年《入城過生活》的鎮北坊文化教育扎根成果，今年由地方文化工作者鄭采芩主導設計。今天發表會特別邀立人國小學生參加，由鄭采芩與邱明賢擔任講師，帶領孩子實際踏查德慶溪周邊，包括興濟宮、大觀音亭、元和宮等歷史場域，透過地圖比對、碑文觀察、街廓走讀，將故事內容化為真實體驗，讓學生成為歷史中的小探險家。
《入城過生活II》以咸豐元年農民「阿榮」入城辦事的一天為故事主軸，從天未亮自三崁店出發，進小北門後販售生薑、至興濟宮求藥籤、在藥舖抓藥，再前往米街義芳號購買白糖準備返家製作薑糖。透過他的行程，學生理解當時德慶溪的流向、商業活動、廟宇與橋梁的聚落關係，也能在碑文與街景中找出曾振明香舖等歷史商號痕跡。
教案亦加入清代蘇州碼子的基礎換算、過路費制度與「守城兵役勒索示禁碑記」等內容，使孩子在故事推進中自然理解當時的經濟脈絡、度量衡、社會風俗與官方制度，讓府城街景不再只是教科書，而是可以親自走入的活歷史。
北區區長潘寶淑表示，北區廟宇古蹟密集、文化脈絡豐富，希望透過情境式教案與實地走讀，讓孩子從生活出發認識城市、理解歷史，使「文化資產就是教室」真正落實在地教育。此次發表會同步結合立人國小的走讀課程，教案內容也獲得教師與學生的熱烈回饋。全新《入城過生活II》教案也將於近日正式上架北區區公所官網，歡迎市民朋友下載運用。
更多自由時報報導
日本燒肉店嘆「中國客不來撐不下去」？ 老闆1張照數百萬人朝聖！
中職60人名單今出爐 兄弟戰力外投手夯 吳哲源動向受關注
台男阿布達比轉機遭帶走 今早平安獲釋
黃仁勳悄悄來台 傳探望台積電創辦人張忠謀
其他人也在看
屏東四重溪溫泉季點燈！泡湯看燈海、竹簍煮溫泉蛋、福安宮求平安！一日行程這樣排
2025 屏東四重溪溫泉季浪漫登場，南國冬季因溫泉霧氣與繽紛燈海而格外迷人。今年不僅延續人氣的光影步道、燈飾裝置，更加入療癒系體驗，如竹簍煮溫泉蛋、藥師佛占卜蛋，以及深受親子喜愛的水豚餵食活動。從溫泉公園的燈海散步、飯店泡湯，到福安宮祈福、海線看展，一日即可收集祈願、美食、溫泉與海景，是冬季最完整、最舒心的旅行提案。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前
40年護雲林海線 北港媽祖醫院連3年登美國雜誌全球最佳醫院前20名
中國醫藥大學北港附設醫院（北港媽祖醫院）今年屆滿創院40週年，院方已「護佑四十．旭耀新程」舉辦院慶，向地方鄉親與醫療團隊表達感謝。院長吳錫金表示，今年院方屢獲多項大獎，更連3年入選美國《Newsweek》全球最佳醫院前20名，將持續為雲林海線打造值得信賴的現代化醫療中心。自由時報 ・ 7 小時前
2025全台聖誕節活動市集總整理 新北耶誕城、華泰名品城、LaLaport南港...歡慶聖誕美拍打卡點一次看！（不斷更新）
聖誕節即將到來，想好要怎麼度過這個浪漫的節日嗎？全台有許多聖誕節活動、聖誕樹、聖誕市集、聖誕點燈等，洋溢濃濃的耶誕氣氛，沉浸在繽紛又浪漫的節慶氛圍中，快來開啟今年最難忘的聖誕旅程吧！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 2 週前
全面升級、全台最大抗癌派對登場！「2025抗癌健康嘉年華」11月30日松菸開幕
（記者張芸瑄／綜合報導）癌症不是少數人的議題，而是每個人都應關心的健康課題。由精拓生技（CancerFree […]引新聞 ・ 1 天前
《阿凡達3》技術終於跟上想像力！三大影后背書 詹姆斯：集前作大成
備受期待的科幻鉅作《阿凡達：火與燼》釋出最新幕後花絮，導演詹姆斯卡麥隆透露此集將展現多項技術突破，情節更加緊張刺激，戰場更擴及陸海空三方！三位國際影后也強力背書，直呼「電影製作及技術終於跟上導演的想像力」。TVBS新聞網 ・ 17 小時前
許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊 賓客名單曝光全網跪了
藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，首波嘉賓名單一曝光，星光程度堪稱半個演藝圈都到齊。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕EBC東森新聞 ・ 2 小時前
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 8 小時前
許瑋甯、邱澤大婚今晚登場！賓客齊聚半個演藝圈 「最強媒人團」曝光
登記結婚近4年的明星夫妻檔許瑋甯和邱澤，在今年7月喜迎1子「lan」後，終於在今（28）日晚間於台北文華東方酒店舉行盛大婚宴。鏡報 ・ 3 小時前
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
【台股11月風雲榜】上市20大衰股出爐！綠能三雄慘登榜 達明與「最老鴻家軍」也逃不過
台股今（28）日迎來11月最後一個交易日，《Yahoo股市》統計截至今日為止，11月以來跌幅前20大的上市公司中（註：經還原權息值），本次以子公司風電踩雷的森崴能源（6806）跌逾35%最重，領綠電三雄同步上榜。此外，過去股價一度急漲的廣達金孫機器人概念股達明（4585）、鴻家軍新兵東元（1504）同樣下挫逾2成，也慘登上跌幅榜。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 2 天前
有感降溫就在今晚！專家估「這天」迎首波大陸冷氣團
生活中心／王靖慈報導今（27）日的天氣濕冷，且受東北季風增強加上水氣變多，全台雲量增多，從桃園以北到東半部、恆春半島都有短暫雨，中南部也無法倖免地迎來陣雨。從南到北，多數地區的天氣都呈現濕冷、陰雨不斷。氣象粉專也提醒，今晚起冷空氣還會更強，甚至可能達到今年第一波「大陸冷氣團」的等級，這將是入冬以來最明顯的降溫。民視 ・ 1 天前
最新民調驚人反轉！這2黨慘崩跌 她曝主因
[NOWnews今日新聞]根據震傳媒今（27）日公布最新民調顯示，民進黨支持度連續兩個月上漲到達37.1%，藍、白連續兩個月崩跌，分別為22.3％與13.4%，這表示即便藍白合，加起來的支持度（35....今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團 入冬以來最有感降溫
今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%
45歲天后蔡依林維持好身形，近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
嚴格的自律！52歲鈴木一朗腿拉傷無法示範 「對自己失望」向高中生道歉
體育中心／徐暐喆報導52歲的日本傳奇球星鈴木一朗退休後對自己依舊自律而且相當嚴格，近日前往福岡九州國際大學附屬高中指導學生球員，因自己受傷無法示範，和球員道歉並談到「對自己失望」。FTV Sports ・ 1 天前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...FTNN新聞網 ・ 1 天前
陳柏霖財務陷窘境？出手闊綽曾自爆「出國只是為了吃個飯」
陳柏霖近來不僅爆出閃兵、遭起訴2年8個月，《鏡報》今（28日）接獲獨家爆料，指他財務狀況不如外界所想豐盈，連50萬的閃兵交保金都是跟朋友周轉。據了解， 陳柏霖私下經常花大錢旅遊、品嚐美食，甚至曾在唐綺陽的節目中自爆「出國只是為了吃個飯」。鏡報 ・ 4 小時前