體驗砲兵戰訓實況 修平科大全民國防課帶學生參訪陸軍58砲兵指揮部

修平科大全體參訪師生於陸軍第58砲兵指揮部合影。（圖/修平科技大學）





為深化學生對國防事務的認識與支持，修平科技大學於全民國防教育課程安排下，日前由軍訓室主任高呈龍上校及教官同仁帶領26位學生，前往位於臺中圳堵營區的陸軍第58砲兵指揮部進行參訪。透過官兵專業解說與實作體驗，讓學生更深入了解國軍任務編組、武器裝備與戰訓生活，強化敬軍愛國意識，落實全民國防教育目標。

這次參訪由58砲指部精心規劃，活動內容包括隊史館導覽、武器裝備展示、火砲聯合操作、底火試拉體驗及T91步槍射擊模擬體驗。學生透過親眼見證官兵砲操演練與模擬射擊，真切感受國軍平時戰備整備的嚴謹與辛勞。

震撼體驗，修平科大學生參與底火試拉，感受砲兵部隊的戰訓精神。（圖/修平科技大學）

參訪過程中，學生有機會近距離觀賞國軍最新採購之「海馬士多管火箭飛彈」，對其在遠程精準打擊上的技術突破印象深刻。學生們表示，能親身體驗射擊模擬與底火操作，不僅感受到國軍的專業與科技實力，也對國防工作有了全新的認識與尊敬。

軍訓室主任高呈龍上校表示，修平科大將持續推動全民國防教育課程，透過與國軍單位合作，辦理多元參訪與體驗活動，協助學生從中學習責任、榮譽與團隊精神，並在親身觀摩中了解國軍的任務與努力。他期勉學生將參訪心得帶回校園分享，深化全民國防教育理念，培養具備國家意識與社會關懷的新世代青年。

