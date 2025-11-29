體驗綠生活 臺南環保局舉辦親子走讀淨化區





為了讓更多人認識空氣品質淨化區的好處，也提升大家對環境的關注，臺南市環保局29日在西港區舉辦「幸福綠園 西港植感好生活」活動，由西港里長徐國安、西港社區發展協會理事長吳俊昇及社區志工共同帶領60位親子參與，透過導覽解說、盆栽 DIY、機車排氣檢測等體驗，在輕鬆趣味的氛圍中學習環保知識。

堀仔頭綠園原為雜草叢生且易積水的閒置空地，在里長與社區團隊努力下逐步整建，由志工發揮各自專長，協力打造涼亭、路燈與多樣植栽，成功讓空間轉變為兼具綠化、休憩與景觀的美麗淨化區。該基地更連續兩年獲頒臺南市「優良空品淨化區」，展現社區自主管理的亮眼成果。

廣告 廣告

本次活動除導覽介紹基地特色外，也設計「草莓盆栽 DIY」課程，讓學童親手種植並彩繪盆器，在手作過程中理解植物於空氣淨化與環境綠美化中的角色。此外，親子們亦體驗「一日機車排氣檢測員」，了解機車廢氣對空氣品質的影響，藉由實作認識日常行為與永續環境之間的關聯。

市長黃偉哲表示，期盼透過輕鬆有趣的活動將環保理念融入生活，使市民更貼近淨化區的價值，並共同守護家園綠地，展現臺南推動永續城市的決心。

環保局代理局長許仁澤指出，目前全市共有192處空氣品質淨化區，不僅能美化環境，更能有效吸收污染、減少懸浮微粒、降低噪音，使城市更宜居。未來也將持續邀請社區、企業與民眾共同響應，打造更健康、永續的生活環境。

更多新聞推薦

● 泰國、越南關切台海和平穩定 外交部：已成國際共識