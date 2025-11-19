體驗職人文化 高雄彌陀海線探險趣週末登場

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市觀光局主辦的「海線潮旅行」邁入第4年，受民眾好評。11月23日(六)下午2點至6點將在彌陀公園舉辦「海線探險趣」闖關活動，有竹編杯墊DIY、手作魚丸、構樹手抄紙等體驗，讓民眾從手作中感受海線職人文化。

高雄市觀光局長高閔琳表示，今年首度在彌陀公園舉辦「高雄海線探險趣」，活動設置四大互動關卡，包括以拋圈答題認識海線的「海線圈圈」、尋找特色景點圖卡的「海線10景」、體驗魚丸文化的「丸心大發」，及化身小小探險家進入碉堡尋找線索的「碉堡解謎」，讓親子在遊戲中更深入了解彌陀的獨特風貌。

活動也攜手在地業者推出三項文化體驗，包括竹田竹編工作室的「竹編杯墊DIY」、興義魚丸的「手作魚丸體驗」，及彌羅港文史協會的「構樹手抄紙體驗」，讓民眾從手作中感受海線職人文化。

觀光局說明，「高雄海線探險趣」內容豐富，除線上報名闖關外，現場DIY體驗每項收取100元材料費，完成後可帶回自己的作品，還可獲得活動現場同步推出的「海線特色市集」50元市集券。市集匯集多家在地人氣店家，包括傳承百年的「德興堂中藥行」藥膳料理、以司康與肉桂捲深受喜愛的「光咖啡」、彌陀人氣名店「何記大腸麵線」、「福星烘焙」、「青鳥家脆皮泡芙」及「一起散步雞蛋糕」等。

觀光局補充，活動現場停車位有限，建議民眾可將車輛停放於漯底山自然公園停車場，再搭乘免費接駁車前往會場。此外，市府海洋局即日起至12月7日在永安、彌陀與梓官地區，同步展出「大海開吃 ft. 馬來貘」聯名藝術裝置，歡迎民眾順遊拍照打卡，一次玩遍海線。

