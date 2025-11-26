體驗藝術與文化之美 長榮大學書畫系師生參訪故宮南院甲子萬年特展





為讓師生體驗藝術與文化之美，長榮大學書畫藝術學系舉辦移地教學活動，參訪故宮南院甲子萬年特展及嘉義蒜頭糖廠蔗埕文化園區。學系主任江柏萱副教授表示，此次南院展出院藏珍品與歷史文獻，參訪時，由老師負責導覽說明。學生們表示，透過觀賞與課堂學習相結合，對傳統藝術的筆墨精神與造形觀念有了更深入的體會和了解。

江柏萱副教授表示，甲子萬年：國立故宮博物院百年院慶特展，11月11日至12月28日在南部院區S203展廳展出。展品精選百餘件，涵蓋書畫、文獻、古籍、器物、檔案與數位作品等多元媒材，包含多件限展書畫與文化部核定的國寶、重要古物。此次南部院區首度展出3件舉世知名的北宋巨碑式山水畫，范寬的〈谿山行旅圖〉、郭熙的〈早春圖〉、李唐的〈萬壑松風圖〉。

為助師生更進一步認識展出作品，移地教學活動前往國立故宮博物院南部院區，參觀甲子萬年—國立故宮博物院百年院慶特展，走訪嘉義蒜頭糖廠蔗埕文化園區。江柏萱副教授表示，透過博物館與地方文化場域的實地觀察，深化對經典藝術與文化產業的認識。

書畫系以水墨、書法、篆刻為教學內容，課程設計採學術與市場並重，推動產學合作，讓書畫藝術創作直接進入市場。師生參觀作品時，由學系老師專業導覽，除說明3件國寶谿山行旅圖、萬壑松風圖、早春圖的珍稀內涵外，也對多件跨越朝代的書畫、文物與器物詳加解說，協助觀者深入理解中華藝術的歷史脈絡與審美精神。

接著師生前往蒜頭糖廠蔗埕文化園區參訪，園區以糖業歷史為主題，融合工業遺址、鐵道文化與地方藝術創作，以蔗埕文化園區為主題，轉型朝觀光休閒發展。學生們藉此了解產業文化如何轉化為地方藝術資產，也觀察文化保存與再生設計的實際案例並進行創作資料蒐集。另外，廠區也可欣賞日式宿舍群及巴洛克式建築，來一客糖廠暢銷冰品更令人回味無窮。

