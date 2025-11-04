「體驗被詐騙」！ 議員質詢要局處首長抽「一番賞」

台北市議員陳宥丞在市議會質詢時，批評西門町的某間一番賞店成為詐騙溫床，並指出該店存在許多灰色地帶。 陳宥丞議員在質詢中進行了一個籤筒抽籤活動，要求北市府各局處首長參與，以模擬被詐騙的經驗。

台北市議會（圖／TVBS資料畫面）

在這次模擬抽籤活動中，沒有任何一位局處首長抽中大獎，陳宥丞議員透過這個活動強調台北市一番賞店的問題，並指出目前少有法規可以管制這些灰色地帶。 陳宥丞議員揭露，有一番賞店家在消保官稽查時會偷偷將A籤放回，問題店家前年被投訴後，今年七月再次被踢爆，之後僅休業兩個月便改成扭蛋店重新開業。

陳有丞（圖／TVBS資料畫面）

陳宥丞議員要求市府找到法源進行稽查，並與北市府產業發展局局長陳俊安討論修法方向，計劃在會期結束前將修法案送進議會。 陳宥丞議員強調要避免台灣再被冠上「詐騙之島」的名稱，對此市府承諾將辦理座談會蒐集意見，來研擬相關法規。

