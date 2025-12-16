體驗設計與工藝平衡 中華大學CAI成果展AI跨界美學





中華大學CAI課程期末成果展暨競賽」集結三門跨域課程成果，學生運用生成式AI工具，結合人文藝術、永續設計與傳統工藝，完成從概念到實作的創作，呈現科技與美學的精彩對話。作品涵蓋藍染工藝的紋理變奏、AI生成的空間設計與木工實作、茶花意象的藝術創作，不僅展現AI在創作上的無限可能，更體現中華大學推動跨領域學習的教育理念。

國際人文社會暨智慧商務學院院長簡曉花指出，課程深受理工背景學生喜愛，許多人在創作中突破自我：「學生原以為自己不可能做出藝術作品，但在AI的引導與老師的陪伴下，他們看見了想像的邊界被拓展。AI確實豐富了創作，但最後的美感與合宜度，仍需人的判斷，這正是我們想帶給學生的—在科技與人文的交會處，建立創造力與思辨力。」

電機工程學系莊媗淇同學分享，自己完全沒有木工經驗，卻在課程中完成了一座小木屋：「AI讓我快速定下造型，但真正有成就感的是最後把它做出來。這門課讓我體驗到不同的創作方式，不只是買現成家具，而是親手把想像變成作品。」另一位參與藍染課程的資訊工程學系闕子傑同學則表示：「第一次用AI生成圖像，看到布料呈現出前所未見的紋理，真的很驚喜。原來科技可以讓傳統工藝有新的生命。」

CAI系列課程不只是技術操作的練習，而是一場「跨界探索」的旅程。

學生在課程中嘗試打破專業界線，將AI生成的靈感轉化為實體作品，從構圖、材質到工法，每一步都需要創意與判斷。這些課程讓學生體會到，科技能擴展想像，但作品的溫度與細節，仍來自人的思考與手作。透過過程，他們不僅學會運用AI，更培養了整合美感、技術與問題解決的能力，為未來創新奠定基礎。

