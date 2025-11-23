體驗警車、消防車 彰化小小病童圓夢

記者張溎壕／彰化報導

小小年紀就勇敢抗病的4歲白血病童榤寶，今（24）日在鹿鳴消防分隊迎來人生中的特別一天；由Make-A-Wish Taiwan 喜願協會與彰化縣政府合作，榤寶在警車與消防車間穿梭，笑聲與驚喜充滿現場每一角落。

彰化縣長王惠美表示，榤寶今年3月確診白血病後，每一次住院與治療都展現出非凡的勇氣，從未讓病痛奪走笑容。她說：「今天看到榤寶在警車、消防車上滿臉笑容，我真的很感動。這不只是實現願望，更希望孩子感受到社會的溫暖與支持。」

社會處指出，榤寶從小就對各式車輛充滿興趣，住院期間常自己玩玩具汽車消磨時間，甚至在病房裡幻想自己駕駛各種車款。當喜願協會詢問他的願望時，榤寶眼睛閃閃發亮地說：「我想要搭乘各式各樣的車！」縣府隨即啟動跨局處規劃，結合警察局與消防局，安排警車、消防車，並由專人介紹車輛設備與功能，讓榤寶親身體驗不同任務的專業感。

現場，榤寶坐在警車駕駛座上，好奇地按下警笛，聽到響亮的警報聲時，他咯咯笑了出來；在消防車上，他興奮地摸著水龍頭與梯子，興致勃勃地問著消防員如何滅火。活動不僅實現了榤寶的願望，也讓他體驗到勇敢、責任與團隊合作的意義。

榤寶開心地說：「謝謝大家，我以後想當消防員！」他的父母也感動表示，看到孩子臉上的笑容，是他們這段艱辛抗病日子裡最大的安慰。社會處表示，為幫助罹病兒童，縣府辦理兒童及青少年醫療費用補助，減輕家庭經濟壓力，讓照顧者能更專心陪伴孩子。

這次跨局處合作與民間力量的結合，不僅象徵社會守護孩子的實際行動，也希望每位面對病痛的孩子都能感受到關懷與溫暖。

為了替4歲白血病病童榤寶圓夢，彰化縣政府在鹿鳴消防分隊舉辦圓夢活動，讓榤寶體驗搭乘警車與消防車的樂趣。（彰化縣府提提供）

