體驗越式洗頭耳朵悶癢 醫一看「耳道滿黴菌」

越式洗頭這幾年在台灣非常流行，主打洗頭、按摩，還有掏耳朵，吸引民眾嚐鮮，不過台中一名耳鼻喉科醫生說，有患者頻繁體驗後，開始出現耳朵悶癢狀況，一檢查才發現兩耳長滿黴菌，研判可能是上一位顧客耳道有黴菌，店家沒有徹底消毒工具導致傳染，不過講究衛生的店家，消毒器具都有一套標準流程，先用100度的熱水清洗，再用酒精擦拭消毒，如果發現客人耳朵有異狀，也會停止服務。

手指來回在臉上按摩，接著進行頭皮舒壓搭配水流沖洗，這是近期在台灣爆紅的越式洗頭，除了享受洗頭，店家還提供掏耳朵服務，不少人出於好奇，前往體驗，在台中有耳鼻喉科醫生接到病患求助，表示體驗完越式洗頭後，耳朵搔癢不舒服，用耳道內視鏡一看不得了，耳鼻喉科醫生陳亮宇說：「沒看不知道，一看嚇一跳，他的兩隻耳朵裡面都長滿，滿滿的黴菌。」

耳朵內出現白色毛茸茸、絲狀黴菌，大片黴菌在耳朵內，左右兩邊耳道內長滿黴菌，這名患者，因為體驗過越式洗頭相當滿意，因此成為常客，很頻繁的去消費，沒想到一段時間後，耳朵卻感染黴菌，亞大醫院耳鼻喉科醫師徐俊傑說：「他們的器具不一定消毒的那麼乾淨，有可能別人有(黴菌感染)弄一弄傳到你身上。」

醫生判斷，可能是上一位顧客耳道已經有黴菌，店家沒有徹底消毒工具，將黴菌傳染給下一位使用者，不過正常消毒的店家在掏耳服務後，每一位客人使用的器具會先用100度熱水清洗，再用酒精擦拭消毒，如果發現客人耳朵有異狀，也會停止服務，非當事店家說：「消毒完就是要放在盒子裡面要收好，下一個客人要做的時候，還是一樣要拿起來消毒一下。」

醫生也提醒，不少人也喜歡自己在家裡掏耳朵，一旦耳道有傷口，也可能增加黴菌感染機會，在享受越式洗頭時，也要檢查店家的環境，避免享受服務反而健康受到影響。

